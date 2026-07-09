PP de Asturias insta al Gobierno autonómico a pactar medidas contra el absentismo mediante el diálogo social

Archivo - La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, el presidente del partido, Álvaro Queipo, y el portavoz de Corvera, Alejandro Méndez, durante la última reunión comarcal celebrada en el concejo. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Asturias, Beatriz Llaneza, ha instado al Gobierno del Principado y a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) a "abandonar la confrontación y la hipocresía" a cambio de "plantear y acordar medidas que protejan a los trabajadores asturianos y sus derechos".

"El absentismo fraudulento es un problema grave que precisa el diálogo social y en el que no cabe ningún tipo de hipocresía ni de manipulación política. No todo vale para tapar las carencias de un gobierno ya agotado", ha señalado a través de una nota de prensa.

A su juicio, las declaraciones de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, "no sorprenden a nadie" y "responden al argumentario que llega desde Ferraz, que es a lo que recurren en la FSA cuando no pueden explicar la realidad de Asturias". "En lugar de explicar por qué Asturias sigue perdiendo oportunidades, por qué no despegan proyectos estratégicos como el de Indra o por qué seguimos soportando la mayor presión fiscal de nuestra historia, prefieren fabricar una polémica artificial contra el Partido Popular", ha añadido.

La secretaria general ha apuntado que "el absentismo puede influir en la productividad, pero no es el único factor". En este sentido, se ha referido a "la burocracia excesiva, la falta de digitalización, la ausencia de reformas o la pérdida de competitividad de nuestra economía". Ante esto, ha señalado, que el PP "propone soluciones".

Llaneza ve "especialmente llamativo" que "el PSOE pretenda presentarse como defensor de los trabajadores mientras mantiene "la mayor presión fiscal de la historia de Asturias, abandona a las rentas medias y continúa negándose a asumir responsabilidades políticas por episodios tan graves como la tragedia de la mina de Cerredo".