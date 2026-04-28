El PP de Asturias pide la dimisión de Mónica García y acusa a Sánchez de "autoritarismo" ante la huelga de médicos

Archivo - La diputada del PP de Asturias Pilar Fernández Pardo. - PP - Archivo

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Junta General del Principado, Pilar Fernández Pardo, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con una "grave irresponsabilidad" ante la huelga de médicos y ha denunciado que el Ejecutivo central está operando desde el "autoritarismo" en lugar de fomentar el diálogo con los profesionales.

A través de una nota de prensa, la diputada regional ha señalado que el Gobierno busca "obediencia o sumisión, pero no colaboración". En este sentido, ha afirmado que la ministra de Sanidad, Mónica García, es "parte fundamental del problema" y ha criticado su falta de intención para solucionar el conflicto.

Por ello, ha confirmado que el PP de Asturias se suma a la petición de dimisión de la ministra, en la misma línea que los sindicatos del sector.

CRÍTICAS AL GOBIERNO ASTURIANO

Respecto a la vertiente autonómica del conflicto, Fernández Pardo ha reprochado a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y al Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón su "enorme pasividad". Según la parlamentaria 'popular', la falta de entendimiento en la negociación del Estatuto Marco está prolongando la huelga, lo que contribuye de forma "muy negativa" al incremento de las listas de espera en la región.

Para el PP, esta situación se ve agravada por una gestión sanitaria de la izquierda que "presenta graves carencias que repercuten negativamente en la asistencia de los asturianos".

Por todo ello, Fernández Pardo ha exigido al Ejecutivo asturiano que "presione sin dilaciones" al Ministerio de Sanidad para retomar la vía del diálogo. "El Gobierno de Barbón debe centrarse en reducir las listas de espera, que ya son uno de los principales problemas de los ciudadanos", ha concluido la diputada.