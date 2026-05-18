El PP carga contra el "absoluto fracaso" de la política de residuos del PSOE

Manuel Cifuentes - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Manuel Cifuentes ha criticado este lunes el "absoluto fracaso" de la política ambiental y de residuos del PSOE. Ha lamentado los años de "improvisación, retrasos, decisiones fallidas" y la "evidente incapacidad de gestión" por parte del Gobierno del Principado de Asturias presidido por Adrián Barbón y de los responsables políticos del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

En una rueda de prensa ofrecida en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Cifuentes afirmó que "lo que debería ser una política estratégica para proteger el medio ambiente y aprovechar recursos se ha convertido en un ejemplo de mala gestión pública, pérdida de oportunidades y deterioro de la confianza ciudadana".

En este sentido, enumeró "la cadena continua de problemas" de los últimos años: el incendio de la llamada 'plantona' de Cogersa, los informes internos que recomendaban la externalización de la gestión de la planta, las "dudas" sobre contratos públicos redactados con condiciones que coincidían exactamente con productos patentados por un único proveedor, y la renuncia a millones de euros de fondos europeos "por no haber sido capaces de ejecutar proyectos en plazo".

El parlamentario 'popular' destacó que "el rosario de escándalos" es demasiado grande para que nadie asuma ninguna responsabilidad. "Ya sabemos que este no es un Gobierno que asuma responsabilidades", ha comentado.

Cifuentes advirtió que "se ponen en peligro recursos públicos, la credibilidad institucional y, sobre todo, la capacidad de Asturias para adaptarse a las exigencias medioambientales europeas, porque el verdadero problema de fondo es que el Principado está muy lejos de cumplir los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea".

A este respecto, expresó que, según datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica en un documento interno sobre la hoja de ruta de residuos hasta 2035, Asturias está entre las comunidades autónomas con peores datos del país.

Así, ha dicho que en el vertedero de Serín terminan más del 75 por ciento de los residuos que salen de los hogares, una cifra muy alejada del 40 por ciento que marcó Europa para el año pasado y a años luz del 10 por ciento para 2035.

"Que Asturias siga sin tener aprobado un nuevo plan de residuos, cuando el anterior caducó hace dos años, es una prueba de en qué manos está esta consejería", subrayó.

Manuel Cifuentes anunció que el PP ha registrado varias iniciativas en la Junta General. Así, ha comentado que este martes exigirá explicaciones sobre este desastre de gestión, tanto al consejero como a la gerente del Consorcio de Residuos de Asturias, a los que han llamado a comparecer.

"No puede ser que se siga ocultando la realidad de la situación a los asturianos, y sobre todo las consecuencias que va a tener para nuestros bolsillos en forma de tarifas y sanciones de la Unión Europea si no se resuelve", ha dicho.

INCINERACIÓN

El diputado 'popular' se refirió también a un documento ministerial que plantea expresamente que trece comunidades autónomas, entre ellas Asturias, deberán incorporar nuevas plantas de valorización energética de residuos, "es decir, nuevas instalaciones de incineración luego de que durante años el Gobierno asturiano haya evitado abordar este debate de frente; se ha preferido esconder el problema debajo de la alfombra mientras Asturias seguía enterrando residuos en vertedero a un ritmo insostenible".

"El Gobierno de Barbón tiene la obligación de explicar si comparte el diagnóstico del ministerio, si está dispuesto a asumir el debate sobre nuevas plantas de valorización energética, si existe ya algún estudio técnico o planificación sobre esta cuestión, y cómo piensa evitar sanciones europeas y el colapso del sistema actual, porque lo que no puede hacer es seguir instalado en la ambigüedad permanente". resaltó.

Cifuentes señaló que los asturianos merecen "transparencia, saber por qué se han perdido oportunidades de financiación europea y cuál es el plan real del ejecutivo para los próximos diez años".

También destacó que el PP defiende "una política de residuos seria, moderna y basada en criterios técnicos, ambientales y económicos, y apostar de verdad por incrementar la recogida separada y el reciclaje, la trazabilidad de los residuos, modernizar las infraestructuras, aprovechar los fondos europeos con eficacia y abrir todos los debates necesarios con rigor, transparencia y participación social".