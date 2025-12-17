El PP compara el "postureo" ecologista de Barbón con el feminista de Sánchez

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario popular en la Junta General, José Felgueres, ha advertido este miércoles del "abandono absoluto" que sufre Asturias en materia de saneamiento, tras constatar que más del 60 % de las partidas presupuestadas quedaron sin ejecutar en 2025, mientras cientos de miles de asturianos siguen sin acceso a un servicio básico como es un sistema de saneamiento adecuado. "En materia de saneamiento, como en tantas otras, el proyecto de Presupuestos de 2026 carece de toda credibilidad". Y esto demuestra que "el ecologismo del Gobierno de Barbón es un simple postureo, al igual que lo es el feminismo en el de Pedro Sánchez".

Felgueres ha explicado que esta falta de inversión provoca vertidos sin depuración que acaban contaminando acuíferos, arroyos, ríos, playas y reservas naturales, una situación que se repite en muchos concejos, pero que alcanza su máxima en Villaviciosa que es, a ojos del diputado popular, "la zona cero de los incumplimientos del Gobierno de Barbón en materia medioambiental y de saneamiento", afirma.

A este problema estructural se suma, según explica el diputado, el "grave desastre" medioambiental y paisajístico provocado por la rotura de los diques de los porreos, "que ha convertido más de doscientas hectáreas de terrenos fértiles en pleno corazón de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa en un lodazal, sin que el Gobierno del Principado haya asumido sus competencias en la conservación de espacios protegidos".

SANEAMIENTO INTEGRAL DEL MARGEN DERECHO DE LA RÍA

El diputado del PP ha puesto el foco en el saneamiento integral del margen derecho de la Ría de Villaviciosa, para el que en los últimos cinco años se han presupuestado 1.388.000 euros sin que se haya invertido ni un solo euro. "Es vergonzoso que no se haya conectado ni una sola vivienda a un colector finalizado en 2015", lamenta. En 2025 había consignados 250.000 euros, que no se ejecutaron, y para 2026 el Gobierno autonómico reduce la partida en 50.000 euros, una decisión que Felgueres calificó de "incomprensible y escandalosa", añade.

Recuerda además que en 2022 el Gobierno adjudicó por 78.000 euros el proyecto de conexión de los ramales secundarios del saneamiento del margen derecho y anunció una inversión de 1,9 millones de euros para 2023 y 2024, que nunca llegó.

Ante esta situación, avanza Felgueres, el grupo parlamentario presentó una moción en la Junta General, aprobada por unanimidad, para ejecutar las obras entre 2024 y 2025. "A día de hoy ni siquiera se han adjudicado, incumpliendo deliberadamente los acuerdos del Parlamento", sostiene.

Felgueres repasado también el estado del resto de saneamientos pendientes en Villaviciosa como "Quintes y Quintueles donde ha habido cero euros invertidos y cero euros presupuestados. Los vecinos llevan esperando más de 20 años por una obra incluida en el Plan Hidrológico Nacional 2007-2015 y en los planes posteriores. El consejero ha descartado firmar el convenio con Acuaes, con excusas para seguir tomando el pelo a los vecinos".

En el caso de Argüero, "hay también cero euros invertidos y sin partida presupuestaria para 2026, pese a estar pendiente de la firma del convenio con ACUAES ya autorizado por el Ministerio". En el margen izquierdo de la ría de Villaviciosa se repiten "los cero euros invertidos por parte del Estado" y, aun declarado de Interés General en los Presupuestos Generales de 2018, "casi diez años después los vecinos de Bedriñana, Oles y San Martín del Mar siguen esperando".

A esta falta de inversión por parte del Gobierno de España y del Principado, Felgueres añade la del actual equipo de Gobierno municipal, que "lleva más de diez años sin invertir ni un solo euro en saneamiento".

En ese sentido, ha advertido de que "en 2025 no se ha invertido ni un euro en saneamiento en Villaviciosa por parte de ninguna de las tres administraciones socialistas con competencias en la materia".