El PP cree que las cuentas presentadas "seguirán ahondando en el declive de Asturias"

Archivo - El diputado del PP de Asturias, Andrés Ruiz, durante una rueda de prensa. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP asturiano ha hecho este lunes, a través de su diputado Andrés Ruiz, una primera valoración sobre este proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo y ha considerado que el mismo "seguirá ahondando en el declive de Asturias, ya que no ven ningún cambio sustancial que dé respuestas a las necesidades del tejido productivo y de las economías familiares de los asturianos".

Considera el PP que estamos ante "unos presupuestos que siguen donde lo dejarán los actualmente vigentes y que no harán más que seguir contribuyendo a un declive económico y social que tiene responsables: el Partido Socialista".

Ruiz destaca que el alza en recaudación alcanza casi 200 millones de euros y crece por encima de un 5%, todo ello impulsado por el efecto de la inflación y la negativa de deflactar la tarifa del IRPF por parte del gobierno de Barbón.

"Seremos los asturianos, a la luz de las bajadas que se producirán en las tres comunidades vecinas, quienes soportemos la mayor fiscalidad sobre las rentas inferiores y las clases medias seguirán sometidas a un tipo impositivo del 19,2%, uno de los más altos de España", ha criticado.

Además, a juicio del PP la "vía fiscal asturiana" persiste en el error de cercenar la competitividad fiscal de Asturias "a cambio de eslóganes políticos".

En cuanto al gasto, al PP le preocupa la reducción de los capítulos inversores en más de 75 millones de euros. E"ste año vemos como el maná de los fondos europeos toca a su fin, sin embargo, las necesidades de inversión en infraestructuras y equipamientos siguen tan presentes en nuestra tierra como lo estaban hace un lustro", lamenta el PP.