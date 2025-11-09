El PP cree que la fusión de áreas sanitarias agravará el "colapso" del hospital de Jarrio

Miembros del PP de Asturias, con el presidente Álvaro Queipo, frente al Hospital de Jarrio. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha alertado este domingo de que la fusión de áreas sanitarias proyectada en Asturias agravará el "colapso" del hospital de Jarrio, en Coaña. "No solo no mejorará la atención sanitaria, sino que puede agravar aún más la situación de colapso que ya viven los vecinos del noroccidente asturiano", ha dicho.

En una rueda de prensa frente al equipamiento hospitalario de Jarrio, Queipo ha asegurado que el hospital de Avilés, del que pasará a depender el coañés, "no está mejor que Jarrio", sino que "en algunos servicios incluso está peor". "Nos quieren fusionar con un hospital ya saturado", ha advertido.

Acompañado por alcaldes y alcaldesas del occidente, así como portavoces de las juntas locales populares de la zona, Queipo ha asegurado que la situación actual de Jarrio es "crítica", con listas de espera "inasumibles" y "servicios colapsados".

En concreto, el líder de los 'populares' asturianos ha asegurado que "más de 400 personas esperan una ecografía en Jarrio, frente a 3.200 en Avilés; en primeras consultas, 2.100 pacientes aguardan cita en Jarrio (más de 500 en oftalmología), mientras que en Avilés la cifra supera los 11.000 pacientes, con 900 esperando por oftalmología; en cirugías, más de 1.000 pacientes esperan en Jarrio y 3.000 en Avilés, con más de 200 personas que llevan más de seis meses sin ser atendidas".

"Nos preguntamos cuál es la mejora real que va a notar el paciente del Noroccidente con esta fusión. No la hay. Nos están condenando a un peor servicio público sanitario que el resto de los asturianos", ha lamentado Queipo.