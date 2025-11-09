Queipo (PP) asegura que los asturianos en el exterior "están abandonados" por el Gobierno del Principado

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado que los asturianos que viven en el exterior "llevan muchos años abandonados" por parte del Gobierno del Principado, y ha abogado por impulsar medidas que contribuyan a "fortalecer los lazos" con los asturianos que viven en otros países.

En unas declaraciones a los medios durante una movilización en defensa del hospital de Jarrio, Queipo ha recordado su reciente visita a Argentina y ha puesto de manifiesto la "fuerte conexión" que mantienen los descendientes de asturianos con su tierra de origen.

El líder de los 'populares' se ha comprometido a "fortalecer esos lazos" cuando su formación llegue al Gobierno. Mientras tanto, "el PP continuará en contacto con las comunidades asturianas en el exterior, escuchando y recogiendo sus demandas.