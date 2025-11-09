Queipo (PP) asegura que los asturianos en el exterior "están abandonados" por el Gobierno del Principado

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en Jarrio.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en Jarrio. - PP DE ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 9 noviembre 2025 12:18

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado que los asturianos que viven en el exterior "llevan muchos años abandonados" por parte del Gobierno del Principado, y ha abogado por impulsar medidas que contribuyan a "fortalecer los lazos" con los asturianos que viven en otros países.

En unas declaraciones a los medios durante una movilización en defensa del hospital de Jarrio, Queipo ha recordado su reciente visita a Argentina y ha puesto de manifiesto la "fuerte conexión" que mantienen los descendientes de asturianos con su tierra de origen.

El líder de los 'populares' se ha comprometido a "fortalecer esos lazos" cuando su formación llegue al Gobierno. Mientras tanto, "el PP continuará en contacto con las comunidades asturianas en el exterior, escuchando y recogiendo sus demandas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado