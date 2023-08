El PP cree que el respaldo de la afición demuestra que recuperar la Feria de Begoña fue una buena noticia

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras la finalización de la Feria Taurina de Begoña, el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón Jorge Pañeda ha manifestado, como balance de los cuatro días de festejos taurinos, que "es una buena noticia para Gijón que hayan conseguido recuperar la Feria".

Y es que a juicio del PP "se ha visto, una vez más, el respaldo de los aficionados con una Plaza de El Bibio que ha registrado notables entradas jornada tras jornada".

"Además creemos que el retorno para la ciudad ha sido importante", ha indicado el edil del PP que ha manifestado que con vista a la próxima edición de la misma, "ya con más tiempo" esperan "se pueda recuperar en su tradicional formato, volviendo a celebrar 6 corridas, en vez de las cuatro de este año".

El concejal del PP también se ha referido a lo sucedido con la suspensión unilateral de la Feria por el anterior gobierno local de la izquierda, lo que a su modo de ver, "no debería de volver a repetirse a futuro con independencia del color político del gobierno de turno", puesto que "no es de recibo que, por el mero hecho de que a una persona no le guste algo, trate de imponer, de forma discrecional, su criterio y prohíba a los demás, sin ningún tipo de amparo legal, el asistir a uno u otro evento".

Recordó que "ya desde el primer momento", el Partido Popular de Gijón se posicionó abiertamente en contra de la polémica decisión de la entonces regidora Ana González y que "incluso durante el verano de 2021 el partido recogió varios miles de firmas en favor de la libertad de poder asistir a los toros en Gijón". Algo que "también se incluyó en el programa electoral con que concurrimos a las elecciones municipales del pasado mes de mayo".