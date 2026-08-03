El PP critica el "abandono" del Principado a las familias vulnerables de La Corredoria

Archivo - El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons en rueda de prensa. - PP - Archivo

OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias José Cuervas-Mons ha denunciado la gestión que el Gobierno del Principado de Asturias está realizando del parque público de vivienda y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "abandonar a las familias más vulnerables", en particular por la situación que padecen los residentes de los inmuebles de Vipasa situados en los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín, en el barrio ovetense de La Corredoria.

El parlamentario 'popular' ha explicado que la empresa pública ha remitido una carta a los residentes otorgándoles de plazo hasta el próximo 14 de agosto a las 14.00 horas para comunicar las incidencias de sus inmuebles mediante descripción detallada y fotografías por correo electrónico. Una vía que ha censurado al considerar "inaceptable" que se imponga un trámite limitado y digital que "deja fuera a vecinos" que carecen de correo electrónico, tras años de reclamaciones e informes que no han obtenido respuesta.

Cuervas-Mons ha subrayado que la Administración autonómica "tiene la obligación de conocer el estado de su parque público de vivienda y de actuar", en lugar de trasladar la responsabilidad a los propios afectados para que realicen "el trabajo que corresponde a la empresa pública".

En este contexto, el diputado del PP ha exigido que Vipasa aclare si dispone o no de los recursos económicos necesarios para acometer las reparaciones de forma inmediata. "Si hay presupuesto, las obras deben comenzar cuanto antes. Y si no lo hay, el Gobierno debe explicarlo", ha aseverado, criticando que se use este procedimiento para "ganar tiempo mientras las familias continúan viviendo en unas condiciones indignas".

"El Gobierno de Adrián Barbón maltrata a las familias más vulnerables a través de la gestión de su socio de Gobierno en la Consejería de Vivienda y, lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno de Asturias intenta desacreditar al Partido Popular por denunciar lo que ocurre", ha concluido el parlamentario del PP.