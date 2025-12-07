El PP critica que los autónomos asturianos soportan uno de los IRPF autonómicos más altos del país

Archivo - El diputado del PP de Asturias y portavoz de Economía, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Andrés Ruiz ha manifestado este domingo que los autónomos "vuelven a ser uno de los grandes olvidados por el Gobierno de Barbón en el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026. Ruiz ha recordado que para los autónomos el IRPF es el principal impuesto que grava su actividad y que, en Asturias, se soporta una de las cargas fiscales más altas del país.

El parlamentario ha señalado señaló que "la elevada fiscalidad del IRPF y la escasez de ayudas disponibles están provocando un claro retroceso de este colectivo en Asturias, ya que ha caído por debajo de la barrera de los 70.000 trabajadores, a pesar de que en el conjunto de España continúa creciendo".

Junto a esto ha advertido que los tramos autonómicos siguen sin actualizarse conforme a la inflación y quienes ingresan entre 33.000 y 53.000 euros se enfrentan a uno de los tipos más elevados de España, el 19,2%. "No es de extrañar que las asociaciones de autónomos reclamen una rebaja del IRPF autonómico que alivie una presión fiscal que aboca a muchos al cierre," ha dicho.

Asimismo, el diputado popular ha calificado como preocupante la congelación y la escasa ejecución de la tarifa mixta y del cheque emprendedor: "Hablamos de ayudas cuyo importe no aumentará en 2026 y cuya ejecución es claramente deficiente. A 1 de noviembre la ejecución de ambos programas será prácticamente inexistente. No debemos olvidar que muchos nuevos autónomos dependen de estas ayudas para garantizar la viabilidad de sus negocios y consolidar sus proyectos".