El PP critica que el Principado tiene potencial para 1.088 viviendas sin desarrollar en suelos de Sogepsa

El diputado regional del PP, José Cuervas-Mons - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons ha acusado este jueves al Gobierno del Principado de no aprovechar el suelo residencial disponible en manos de la empresa pública Sogepsa y ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley (PNL) para destinarlo "de manera inmediata" a la construcción de vivienda con el objetivo de "abaratar precios".

En rueda de prensa, Cuervas-Mons ha sostenido que el Ejecutivo autonómico "es incapaz siquiera de aprovechar los recursos que tiene" y ha asegurado que, según la información remitida por escrito a su grupo parlamentario, el Principado dispone de 35 activos residenciales que suman cerca de 80.000 metros cuadrados de suelo edificable.

El parlamentario ha añadido que, de acuerdo con los datos publicados en la web de la sociedad, ese suelo permitiría una edificabilidad aproximada de 126.500 metros cuadrados, "lo que supondría en torno a 1.088 viviendas", de las cuales "el 38%, 410, con algún grado de protección".

Según ha detallado, las parcelas se localizan en Avilés, Cangas del Narcea, Mieres, Langreo, Gozón (Luanco), Valdés (Luarca), Parres, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa, y corresponden a actuaciones residenciales iniciadas hace años por Sogepsa que, a su juicio, el Gobierno "ha sido incapaz de vender durante décadas".

PARCELAS EN PROCESO DE SUBASTA

Cuervas-Mons ha señalado además que seis de esas parcelas están actualmente en proceso de subasta, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza este 24 de abril, una fórmula sobre la que ha dicho tener "dudas" respecto a si los precios de salida son adecuados.

El diputado ha reclamado que esos suelos, incluidas las parcelas que queden desiertas en las subastas, se destinen a promover vivienda en lugar de su venta. "Lo que resulta inaudito es que el Principado sea propietario de suelo para mil viviendas y no haga nada. Está subastando el suelo", ha afirmado.

La iniciativa del PP plantea que esos terrenos se aporten para impulsar promociones que permitan "abaratar el precio de la vivienda" y aumentar la oferta. En este sentido, Cuervas-Mons ha defendido la colaboración público-privada como "la fórmula más ágil", aunque ha señalado que, si el Gobierno opta por el desarrollo directo, "que lo haga", aunque sería "más lento".