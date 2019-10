PP, Cs, Vox y Foro rechazan reformar el reglamento sobre el uso del asturiano y el PSOE aun tiene que decidir su voto

Publicado 16/10/2019 14:06:35 CET

La Junta de Portavoces del parlamento autonómico ha abordado este miércoles la propuesta de IU de reformar el reglamento de la Cámara para clarificar el uso del asturiano en la Junta General. Una iniciativa que se debatirá por el trámite ordinario, tras el rechazo mayoritario de la vía de urgencia y lectura única, y sobre la que el PP, Ciudadanos, Vox y Foro ya se han posicionado en contra, mientras que el PSOE aun tiene que decidir su voto.

Sí ha mostrado ya el respaldo de su formación a la reforma la portavoz de Podemos Lorena Gil, que en declaraciones a los medios ha apuntado que el informe de los servicios jurídicos de la Junta ponía problemas a lectura única, pero no a su tramitación ordinaria, por lo que se llevará al próximo pleno para su toma en consideración. La formación morada dará su apoyo al entender la necesidad de clarificar el reglamento, lamentando que el PSOE perdiera la oportunidad de impulsar la cooficialidad la pasada legislatura, cuando entre socialistas, IU y Podemos sumaban los 27 escaños necesarios.

Desde el PSOE no han adoptado todavía posicionamiento sobre la toma en consideración, indicando que se trata de una iniciativa de IU por lo que el grupo valorará en los próximos días el sentido de su voto ante la sesión prevista para el miércoles 23 de octubre.

El texto propuesto por IU señalaría que "en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, tanto los Diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como cualquier otra persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano".

La modificación pretende aclarar el derecho de uso del asturiano en la Cámara tras el impedimento a la consejera de Cultura, Política Llinguística y Turismo, Berta Piñán, para presentar su proyecto de gobierno en asturiano en comisión parlamentaria, argumentando que su derecho de uso no estaba amparado por el reglamento, ya que solo hacía referencia explícita a los diputados.

En concreto, el vigente reglamento de la Junta indica que "en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, los Diputados podrán utilizar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias".

Desde el PP, el portavoz adjunto Pablo González incidió en que hubo casi unanimidad contra la tramitación por lectura única y vía de urgencia, salvo IU. Para los 'populares' el informe de los letrados de la Cámara es "absolutamente clarificador" y sostiene que se apruebe o no la propuesta de reforma se llega "al mismo sitio".

"No estamos para perder el tiempo", sostiene el diputado del PP, para quien no se puede apoyar algo que "no lleva a ninguna parte", porque considera que la clave está en la "capacidad" de entender el asturiano por parte no solo de los diputados sino de quienes puedan escuchar las sesiones o leer las actas de la Junta General.

Para los 'populares' los problemas de Asturias "son de más calado" que "clarificar algo que no tendrá más efecto jurídico de lo que ya existe". Asimismo, el PP se ha negado a abrir la posibilidad de que los intervinientes dispongan de más tiempo para hablar en asturiano y castellano. "Teatros en esta Junta General, ninguno", ha zanjado.

La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, ha argumentado que el debate sobre el uso del asturiano en el parlamento no está entre los problemas principales de Asturias, señalando la situación laboral en empresas como Arcelor o el cese de actividad de Vesuvius.

"La llingua no es un problema en Asturias, se aborda con naturalidad", ha comentado la parlamentaria, lamentando que haya formaciones "interesadas en que sea tema central". Para Ciudadanos, la cooficialidad "no es el camino en este momento" y rechaza que se use el asturiano como "artefacto de conflicto político", mientras urge al PSOE y al PP a poner en marcha consejos de participacion como el Consejo de Transparencia para "evitar que se reproduzca otro 'caso Marea'".

Desde Vox, Ignacio Blanco sostiene que lo que se discute es "el derecho a entender" las intervenciones en el parlamento asturiano, por lo que considera que la reforma propuesta por IU "no solucionará el problema". "Una cosa son 'giros' en asturiano y otra son varios minutos en bable normalizado", sostiene, asegurando que la insistencia en utilizar el asturiano "no es buena voluntad" por parte de diputados o miembros del Gobierno del Principado.

Para Foro, es lamentable que se esté usando el asturiano como "arma arrojadiza y elemento de confrontación", mientras se recrudece la situación de la industria asturiana, cuando la llingua "siempre se uso con total normalidad". Por ello, su portavoz Adrián Pumares justifica que Foro rechazará la reforma porque "no soluciona el problema".

No obstante, la portavoz de IU, Ángela Vallina, insiste en la importancia de aclarar el reglamento ante la "ofensiva de la derecha contra la llingua". Así, ha destacado que en la pasada legislatura el anterior consejero de Cultura, Genaro Alonso, intervenía en asturiano y eso no supuso ningún problema.

Izquierda Unida asegura que la actual norma de la Cámara "entra en contradicción" con el Estatuto y la Ley de uso y promoción que protege el derecho de todos los ciudadanos a usar el asturiano. Así, entiende que el cambio servirá para garantizar el derecho de uso frente al intento de "relegar la lengua asturiana al ostracismo".