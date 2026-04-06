El PP cuestiona el "cambio de postura" del Principado sobre el tren cremallera a los Lagos

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OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Pedro de Rueda ha pedido este lunes al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que aclare los motivos por los que el Gobierno asturiano ha descartado la instalación de un tren cremallera a los Lagos de Covadonga. De Rueda ha cuestionado el "cambio de postura" del Ejecutivo y ha defendido que este tipo de infraestructuras "son sostenibles, de cero emisiones y contribuyen a la regulación del acceso" en espacios naturales protegidos.

"Hay trenes cremallera en parques protegidos de toda Europa --en Suiza, Austria, Alemania o Francia-- y también en Montserrat, en España", ha apuntado el parlamentario del PP, que ha lamentado que el Principado "haya excluido taxativamente" esta posibilidad en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa. "¿Cuál es el motivo de esta decisión? ¿Existe algún informe que lo justifique?", ha preguntado al consejero en la Junta General después de que saliese publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) que el nuevo Plan prohíbe instalar un tren cremallera en este espacio protegido.

Calvo ha explicado que el PRUG "no prohíbe" el desarrollo de un tren cremallera, sino que "es la Ley de Parques Naturales la que impide" este tipo de actuaciones salvo que concurran "excepciones muy exigentes" vinculadas al interés público o al impacto ambiental.

"El PRUG es un instrumento de gestión en el marco de la Ley de Patrimonio Natural y de los planes directores de la Red de Parques Naturales, y no puede establecer nada que contradiga una norma con rango superior", ha señalado el titular de Movilidad, recordando que este debate ya se produjo durante la tramitación del plan hace dos años. "Es una decisión adoptada por una obligación legal, no por un cambio político", ha subrayado.