El PP denuncia el abandono del albergue del Angliru, símbolo del "despilfarro político" de PSOE e IU

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular denuncia la situación de "abandono absoluto" del albergue Mirador del Angliru, en Viapará, y lo califica como un "símbolo del despilfarro político" de los gobiernos socialistas del Principado y de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Riosa.

Según ha señalado el PP en una nota de prensa, el equipamiento permanece cerrado y deteriorado, a pesar de haber sido presentado en su día como uno de los proyectos estrella de los Fondos Mineros. "Lo que se anunció como una apuesta estratégica para diversificar la economía local y generar empleo en las Cuencas es hoy un edificio vacío que nunca ha cumplido sus objetivos", han asegurado desde la formación.

Los 'populares' critican que, tras años de inversiones públicas, no se haya producido una apertura efectiva ni se haya ofrecido una hoja de ruta concreta para su puesta en marcha. En 2024, el Gobierno del Principado anunció una nueva inversión de 2,6 millones de euros para mejorar infraestructuras en la zona, pero el albergue sigue "con la persiana bajada" y sin previsión de actividad.

"El Angliru es un puerto ciclista de referencia internacional, visitado por miles de personas cada año, y en cambio no dispone de un alojamiento activo en un punto clave como Viapará", han lamentado desde el PP, que considera esta situación "una oportunidad perdida para el desarrollo del turismo rural y deportivo en Asturias".

El partido acusa tanto al Ejecutivo autonómico como a los gobiernos municipales de IU en Riosa de haber gestionado de forma ineficaz un proyecto que ha costado "millones de euros" y que, a día de hoy, no ha reportado beneficios tangibles ni para los vecinos ni para el sector turístico.

Por ello, el PP reclama explicaciones claras sobre el uso de los fondos invertidos y exige que se defina un plan realista de reapertura y aprovechamiento del albergue. "No se trata solo de recuperar un edificio, sino de restaurar la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos", concluyen.