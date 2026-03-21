El PP denuncia el aumento de la criminalidad violenta en Asturias, que alcanza el 39,8%

La diputada nacional del PP por Asturias, Esther Llamazares, este sábado en Langreo. - PP ASTURIAS

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Asturias Esther Llamazares ha denunciado este sábado el "incremento preocupante" de la criminalidad en la región, que según el último balance del Ministerio del Interior alcanza un 7,2% global, con un repunte del 39,8% en delitos con violencia o intimidación y un 17% en agresiones sexuales.

Llamazares ha alertado en Langreo del 69,8% de aumento de criminalidad violenta en este municipio, donde se han registrado recientemente "robos a personas mayores" o agresiones como la que sufrió un conductor de autobús el pasado fin de semana.

"No pretendemos alarmar, sino poner en valor estas cifras porque es necesario actuar tanto desde el Ministerio como desde el Principado", ha enfatizado, para criticar que en 2024 el PP propuso en la Junta General del Principado más efectivos para Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, iniciativa que "toda la izquierda rechazó radicalmente".

La parlamentaria ha anunciado que el PP presentará próximamente en el Congreso una batería de preguntas sobre efectivos por municipio y ha exigido al Ejecutivo central y al asturiano que prioricen "la seguridad de las calles", porque "los ciudadanos no pueden volver a tener miedo como antaño".