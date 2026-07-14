PP denuncia al Ayuntamiento de Avilés por "vulneración de derechos" al negar información sobre la deuda de 15 millones

Archivo - La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares. - PP AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Avilés ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por "vulneración de derechos fundamentales" después de que el Consistorio negara información al PP sobre la Memoria de la Cuenta General del ejercicio 2025, donde la formación liderada por Esther Llamazares detectó "una alarmante provisión por responsabilidades a largo plazo de 15.323.858 euros", cuando el año anterior ascendía a 129.486 euros.

En una nota drensa, la portavoz 'popular' ha explicado que tras conocer esta cifra, el Ayuntamiento no ofreció respuestas "claras ni suficientes" sino que trató de "confundir a la oposición", ignorando además "de forma deliberada" dos solicitudes formales de información al respecto.

Estos hechos llevaron al PP avilesino a criticar la "deriva absolutista del Gobierno local" y elevar el caso a los tribunales. Según Llamazares, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Oviedo ya ha emitido una diligencia de ordenación por la que requiere "con carácter urgente y obligatorio" al Ayuntamiento de Avilés para que entregue el expediente completo en el plazo improrrogable de cinco días que finaliza este martes.

"El rodillo del silencio administrativo se impuso para esconder los informes técnicos y el desglose de este presunto 'pufo' de 15 millones", ha criticado Llamazares, a quien "la paciencia con este gobierno" se le ha agotado. "Hemos tratado durante estos años de no judicializar la vida política, pero este Gobierno no nos ha dejado otra opción", ha aseverado.

La portavoz del PP avilesino ha asegurado que su grupo llegará "hasta el final". "La alcaldesa puede intentar retrasarlo, esconderlo y obstaculizar nuestro trabajo, pero no podrá impedir que se conozca la verdad. Los avilesinos tienen derecho a saber qué hay detrás de esos 15,3 millones de euro, quién ha comprometido su dinero y qué intereses está protegiendo el Gobierno con este silencio", ha zanjado.