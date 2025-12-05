El PP denuncia el "cinismo" de Lastra, "la chica del Peugeot", respecto a los "casos de acoso sexual en el PSOE"

Archivo - Beatriz Llaneza - PP - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP denunció este viernes el "cinismo que practica Adriana Lastra", que "durante años ocupó un lugar privilegiado dentro del PSOE, con un puesto como número dos del partido desde el que veía, escuchaba y avalaba decisiones que hoy intenta presentar como ajenas; siempre fue una de las voces más firmes de Pedro Sánchez, y recordemos que era la chica del Peugeot".

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, criticó el "llamativo silencio selectivo" de Adriana Lastra, "porque quien se presenta ahora como víctima de comportamientos internos de acoso y discriminación sexual tuvo también el poder y la influencia para denunciarlos cuando se produjeron, y no lo hizo".

"Calló cuando políticamente le convenía, calló cuando su lealtad al liderazgo de Pedro Sánchez era premiada, y calló cuando el precio de hablar era demasiado alto para su propio futuro. Ahora, blanqueada como delegada del Gobierno en Asturias, trata de convertirse en la defensora de las mujeres acosadas y denigradas por sus compañeros socialistas", dijo Llaneza.

Para Beatriz Llaneza "la paradoja es evidente" y asegura que "quien guardó silencio en los despachos de Ferraz se envuelve hoy en discursos de ejemplaridad y defensa de valores que no ejerció cuando tuvo realmente la oportunidad".

"La imagen pública que quiere proyectar choca frontalmente con la memoria reciente de su papel político y con la falta de explicaciones sobre etapas en las que su responsabilidad, su cercanía a los corruptos y puteros del Partido Socialista y su capacidad de influencia eran indiscutibles", dijo.

La secretaria general popular considera además que "el verdadero problema para Adriana Lastra no es lo que otros hicieron, sino lo que ella decidió no hacer". "Si ella hubiera denunciado en su momento las actitudes machistas de sus compañeros socialistas, si Adriana Lastra no hubiese hecho la vista gorda, si ella no hubiese huido de la quema silenciosamente para asegurarse un gran sueldo, seguramente algunas de las mujeres que posteriormente sufrieron acoso por parte de sus compañeros de partido, habrían podido evitado", indicó.

Llaneza recalcó que "en política se pueden cometer errores, pero no se puede querer borrar el rastro de lo que se permitió, se aplaudió o se silenció mientras se construía una carrera que hoy se quiere vestir de integridad".