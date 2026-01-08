El PP denuncia el "deplorable estado" de los edificios judiciales en Asturias. - PP

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes, portavoz de Justicia, denunció hoy el "deplorable estado" en el que se encuentran los edificios judiciales en Asturias, poniendo como ejemplo los juzgados de Mieres.

En rueda de prensa a las puertas de esta sede judicial, Cifuentes señaló que "los juzgados de Mieres son el mejor ejemplo del abandono y la falta de interés que despierta la Justicia en el Gobierno del Principado de Asturias". Ha incidido en que se trata de unas instalaciones que llevan décadas sin recibir inversiones ni actuaciones de mejora y que presentan graves deficiencias para el correcto desarrollo del trabajo diario.

Entre los principales problemas, el diputado destacó la escasez de espacios y la falta de adecuación de las instalaciones a las necesidades reales del trabajo que se desarrolla en este edificio, así como la carencia de un espacio específico para el equipo psicosocial.

A ello se suman, además, los graves problemas de accesibilidad, que impiden que una persona en silla de ruedas pueda acceder a las plantas superiores del edificio.

"No hablamos de problemas nuevos ni desconocidos. Los problemas de estos juzgados son conocidos, reiterados y documentados. El propio Tribunal Superior de Justicia los viene denunciando año tras año en su memoria. Estamos hablando de problemas cronificados, que afectan al funcionamiento de la Justicia y a los derechos de los ciudadanos" criticó Cifuentes.

A juicio del PP lo más grave es que el propio Gobierno del Principado reconoce esta situación en el plan de infraestructuras judiciales que ha redactado, pero sin embargo no actúa. En este sentido indica el PP que en los presupuestos de 2026, el Gobierno de Barbón, no ha reservado ni un solo euro para abordar esta reformas y las actuaciones que recoge ese plan se posponen hasta el año 2031.

"Cinco años más de espera. Una auténtica tomadura de pelo," denunció el diputado popular que recordó que su partido presentó varias enmiendas a los presupuestos de este año en materia de Justicia, que suman más de un millón y medio de euros.