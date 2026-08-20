El PP denuncia un "desastre y escándalo" en la gestión de Educación antes del inicio de curso

La diputada del PP, Gloria García, en rueda de prensa. - PP

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Gloria García, portavoz de Educación, ha denunciado este jueves en rueda de prensa que "ni siquiera ha llegado septiembre y el desastre en la gestión de la Consejería de Educación ya se ha hecho patente, y de una manera escandalosa".

Según ha explicado García, a primeros de julio los centros educativos recibieron las necesidades autorizadas para el próximo curso, es decir, las plazas docentes que formarán la plantilla de cada centro.

"Sin embargo, para sorpresa, disgusto e indignación de las direcciones de los centros, esta semana la Consejería de Educación les ha enviado un listado de las necesidades autorizadas en el que faltan muchas plazas para profesores", ha lamentado la diputada del PP.

Así ha indicado que parece que para la consjería no existen las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y ha destacado además las carencias de especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), además de jubilaciones que no aparecen cubiertas y la falta de tutores para Primaria.

Asimismo, Gloria García ha puesto de manifiesto que también faltan horas para cubrir adecuadamente las necesidades de los equipos directivos.

García advirtió de las consecuencias que esta situación puede tener para el próximo curso, y afirmó que ya se ha convocado la primera petición para interinos, el plazo de solicitud finaliza mañana viernes. En este sentido, señaló que "los aspirantes podrán solicitar las plazas que aparecen en el listado remitido esta semana, pero podrían verse perjudicados si posteriormente la Consejería incorpora nuevas plazas que ahora no figuran en él.

"Estamos ante otro fiasco más de la Consejería de Educación. ¿Esto es el Pacto Asturias Educa? ¿Este es el modelo de Educación que el Gobierno de Barbón ofrece a nuestros centros y a nuestros alumnos?. No se puede tener al profesorado así. No se puede empezar el curso con los colegios sin cubrir su plantilla. Es un escándalo. Alguien tiene que asumir responsabilidades. Exigimos a la consejera que salga, que explique qué está pasando", ha manifestado.