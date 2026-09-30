PP denuncia el "descontrol" de Cultura tras aprobar una modificación presupuestaria para asegurar obras del Bellas Artes

Archivo - Museo de Bellas Artes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias José Luis Costillas ha denunciado la situación de "descontrol" en la gestión de la Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias "después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado una modificación presupuestaria de 296.141 euros destinada al Museo de Bellas Artes de Asturias con el fin de contratar un seguro que cubra las obras de arte que alberga el centro".

Costillas ha señalado que esta medida presupuestaria pone de manifiesto que en la actualidad "no todas las obras de arte del Bellas Artes están aseguradas". A su juicio, esta circunstancia resulta "especialmente preocupante" al tratarse de un equipamiento que custodia un relevante patrimonio artístico, por lo que ha calificado de "sinsentido" tener que recurrir a una modificación de crédito a finales de año para este fin.

El parlamentario del PP ha advertido de que la aprobación de este cambio presupuestario no garantiza la cobertura inmediata de las piezas, ya que el contrato correspondiente debe tramitarse y formalizarse previamente. Según ha explicado, este procedimiento administrativo puede demorarse varios meses, período durante el cual parte de los fondos del centro museístico continuarán sin seguro.

"No es razonable que haya que recurrir a una modificación de crédito para asegurar unas obras que deberían estar adecuadamente protegidas y cubiertas desde el inicio", ha subrayado.

Costillas ha reclamado al Ejecutivo autonómico "una explicación sobre por qué parte de las obras del Bellas Artes se encuentran actualmente sin cobertura aseguradora, desde cuándo se produce esta situación y por qué no se había previsto con anterioridad la dotación presupuestaria necesaria para garantizar su aseguramiento".