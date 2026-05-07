El PP denuncia la "incapacidad de gestión" del Gobierno asturiano ante la renuncia de Cogersa a fondos europeos

Archivo - El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias Manuel Cifuentes ha denunciado la "incapacidad de gestión" del Gobierno del Principado tras conocerse que se votará definitivamente la renuncia del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa) a varios millones de euros procedentes de fondos europeos. Para Cifuentes, esta decisión es la "prueba definitiva del fracaso de la gestión del gobierno socialista en Asturias".

La crítica llega, según apunta el PP en una nota de prensa, tras conocerse que el Consorcio llevará a sus órganos de dirección la renuncia a cuatro subvenciones del Plan de Recuperación por un valor de 6,72 millones de euros al no poder ejecutar los proyectos en los plazos previstos. Entre ellos destacan 3,8 millones para una red de minipuntos limpios, cuya licitación resultó fallida, y 2,7 millones para un centro de reutilización en Siero.

A esta cifra se suman otros ocho millones de euros que Cogersa tramita también como renuncia al no ejecutar una planta de triaje y la ampliación de compostaje, lo que elevaría el total de subvenciones europeas desaprovechadas a 14,7 millones de euros.

El parlamentario 'popular' ha lamentado que Asturias pierda estos recursos "no por falta de proyectos ni de necesidades, sino directamente por la incompetencia administrativa y la absoluta incapacidad de gestión del gobierno de Adrián Barbón".

Cifuentes ha adelantado que el Grupo Parlamentario Popular no avalará con su voto esta renuncia, aunque ha matizado que optarán por la abstención. "Desde el Partido Popular no vamos a ser cómplices de este desastre y por eso hoy no votaremos a favor. Nos vamos a abstener porque lo que tampoco queremos es ser un obstáculo para que algunos de estos fondos se puedan utilizar para otros fines", ha explicado.

Ha insistido en que no darán un voto afirmativo para que el Ejecutivo "tire por la borda esta oportunidad histórica para modernizar infraestructuras y mejorar la gestión de residuos en Asturias".

Para Cifuentes es "muy grave" que Barbón convierta la llegada de fondos en una "sucesión de retrasos, de incumplimientos y de proyectos fallidos". Según el diputado del PP, la consecuencia de esta gestión "la pagamos todos los asturianos".

"Lo más preocupante es la normalidad con la que intentan presentar esta pérdida millonaria, como si fuera inevitable, cuando es el resultado directo de años de mala gestión, burocracia ineficaz y falta absoluta de liderazgo político", ha aseverado Cifuentes, concluyendo que Asturias no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades por culpa de "gobiernos agotados e incapaces de ejecutar".