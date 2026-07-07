El PP denuncia el "incumplimiento" del Principado con la estrategia contra el reto demográfico

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General Susana Fernández ha denunciado este martes "un nuevo incumplimiento" del Gobierno asturiano, en esta ocasión en lo referido a la aprobación de la estrategia contra el reto demográfico. La parlamentaria ha pedido medidas "reales" contra esta problemática que hace que en Asturias haya tres municipios con cero nacimientos y una decena con menos de cuatro al año.

En una rueda de prensa, la diputada 'popular' ha explicado que la ley de impulso demográfico contemplaba la elaboración, en un plazo de doce meses de esta estrategia. Cumplido el plazo, sigue sin estar aprobada mientras el Gobierno está centrado en "montar escaparates y hacer fotos" en lugar de cumplir con su obligación "básica".

En un contexto en el que Asturias "arrastra" trece años seguidos de pérdidas de población salvo el "ligero repunte" de estos tres años que ha permitido a Asturias mantener el millón de habitantes, Fernández ha manifestado que la Asturias rural "sigue perdiendo población" en virtud de las ciudades del centro.

Así, ha indicado que el 55,7% de la población se concentra en Oviedo, Gijón y Avilés, mientras municipios como Yernes y Tameza, Santo Adriano e Illano registran cero nacimientos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, ha agregado Fernández, hay entre cero y cuatro nacimientos en Pesoz, Ponga, Proaza y Quirós; y entre uno y cuatro, Caravia y Onís.

A juicio de la diputada, la despoblación "no se combate con propaganda ni actos de autobombo", sino cumpliendo la ley y tomando "decisiones valientes" junto a "políticas serias" entre las que el PP incluye medidas fiscales como deducciones por nacimiento y otras vinculadas a la vivienda o al transporte público.