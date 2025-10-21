El PP exige a Adriana Lastra que aclare "con urgencia" su papel "en el reparto de sobres con dinero en Ferraz"

Archivo - La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en una imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP asturiano ha exigido este martes a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, "que aclare de una vez y con urgencia su papel en la supuesta trama corrupta de financiación ilegal del PSOE y el reparto de sobres con dinero en la sede socialista de Ferraz, en Madrid"

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, ha recordado que Adriana Lastra era la vicesecretaria general del PSOE, es decir, la número dos del partido, cuando se produjeron buena parte de los hechos que investiga el Tribunal Supremo por las actuaciones de los imputados José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Llaneza destaca que Adriana Lastra ha mantenido un "ominoso e inaceptable silencio" sobre todos los indicios de corrupción del PSOE, y "fue cómplice de los comportamientos machistas de Santos Cerdán, que solo denunció cuando el exsecretario de Organización del PSOE fue detenido". "Es un lamentable ejemplo de un feminismo de pacotilla", añade.

La secretaria general del PP de Asturias sostiene que las últimas informaciones periodísticas revelan que el gerente del PSOE con Adriana Lastra, Mariano Moreno, era hombre de su máxima confianza y el encargado de gestionar los recursos del partido. Una época en la que, por ejemplo, una empresaria ha admitido en sede judicial llevar 90.000 euros en bolsas a la sede socialista. "Parece totalmente imposible que Adriana Lastra no conociese el trasiego de sobres con dinero en Ferraz", señala Beatriz Llaneza.

Mariano Moreno ha sido llamado a declarar mañana miércoles ante la comisión de investigación del Senado, y el próximo miércoles ante el Tribunal Supremo por los pagos en metálico que hizo el PSOE a José Luis Ábalos y a Koldo García, tras aparecer en varios informes de la UCO. El P recuerda también que junto a Moreno declarará también una secretaria de Ferraz que decía tener los cajones llenos de billetes.

Llaneza apunta también a las noticias que informan de que cuando dejo la gerencia del PSOE, Adriana Lastra "maniobró y utilizó su influencia política para enchufar a Mariano Moreno en la empresa nacional del uranio, con un salario de 250.000 euros".

La responsable 'popular' asturiana señala que "si Pedro Sánchez ya ha admitido que él mismo ha cobrado en metálico del PSOE, Adriana Lastra debe aclarar de inmediato si también tenía este tipo de ingresos e hizo la vista gorda ante los trapicheos económicos en el Partido Socialista".