El PP exige el arreglo de la cubierta del colegio San Pedro de El Escobio (Aller) por riesgo de exposición a amianto

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular y portavoz de Educación, Gloria García, ha exigido este viernes la sustitución "inmediata" de la cubierta del Colegio Público San Pedro de El Escobio, en Piñeres (Aller), al considerar que el estado de deterioro del tejado, compuesto por fibrocemento con amianto, representa un "riesgo potencial para el alumnado".

Acompañada por la portavoz municipal del PP en Aller, Nieves Díaz, y el concejal Héctor Teijeiro, García recordó que existe un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias, fechado el 5 de marzo, que alerta de la situación del tejado. "No lo decimos nosotros, lo dice un informe oficial que obra en poder de la Consejería", ha asegurado.

La diputada ha denuniado que, pese a haber solicitado esta actuación en comisión parlamentaria en marzo y en octubre de 2024, no se ha ofrecido una fecha para su ejecución. "Nos tememos que, lejos de aprovechar el verano con el colegio vacío, lo dejen para septiembre, obligando al desalojo de los niños", ha advertido, calificando la gestión del Ejecutivo regional de "nuevo desastre".

Por su parte, el concejal Héctor Teijeiro ha subrayado que el grupo municipal popular en Aller lleva "mucho tiempo" reclamando esta obra, que fue "anunciada por el PSOE en prensa" para este verano. "Estamos a finales de julio y seguimos sin fecha. No sabemos si con el cambio de consejera se les olvidó o si es que el Gobierno de Barbón no tiene fondos o no apuesta por los colegios rurales", ha lamentado.

Teijeiro ha insistido en que "no se trata de un asunto menor" al estar en juego la salud de los menores. "El amianto es un material cancerígeno y exigimos que se retire cuanto antes", ha concluido.