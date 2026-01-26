El PP exige a Educación que pague a los docentes los incrementos salariales pactados

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la diputada Gloria García. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Asturias ha exigido este lunes al Gobierno del Principado el cumplimiento del pacto 'Asturias Educa' y el abono a los docentes de las cantidades comprometidas, al denunciar que en la nómina del mes de enero no se han reflejado los incrementos salariales acordados.

La diputada regional y portavoz de Educación, Gloria García, señala en una nota de prensa que el pacto firmado con lo sindicatos ANPE, CCOO, Suatea y UGT "no se está cumpliendo", algo que, según recuerda, su formación ya advirtió en el momento de su firma. "El tiempo, desafortunadamente, nos está dando la razón", lamenta.

"Primero se redujeron horas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje en este curso, es decir, primero quito, después pongo y digo que cumplo, y ahora en la primera nómina, la del mes de enero, ya se incumple el pacto", añade García.

La parlamentaria 'popular' reclama que se abonen "de manera inmediata" las cantidades comprometidas y que la Consejería de Educación cumpla lo acordado con las organizaciones sindicales, añadiendo que el Ejecutivo autonómico debe actuar con "el compromiso mínimo" adquirido. "Basta ya de trilerismos", concluye la nota de prensa.