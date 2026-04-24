El PP exige la ejecución inmediata de las obras de reparación del colegio público de Zureda (Lena). - PP

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Educación, Gloria García, mostró este viernes su preocupación por la situación de "deterioro y falta de mantenimiento" que sufre el colegio público de Zureda, en el concejo de Lena y exigió la inmediata reparación del mismo.

Gloria García visitó el colegio, acompañada por el portavoz municipal del PP de Lena, Fernando Secades, el concejal popular Ramón Marinero, miembros de la junta local del PP y representantes del AMPA.

La diputada del PP afirmó que se trata de "una situación de deterioro y falta de mantenimiento que el centro educativo viene sufriendo desde hace 10 años, sin que se le haya dado una solución efectiva hasta la fecha".

García señaló que recientemente, tras la adjudicación de unas obras que se venían reclamando desde hace 14 años, se produjo un incidente grave como fue la caída de varias tejas pocos minutos después que finalizara el recreo.

"Este hecho evidencia un riesgo real para la seguridad del alumnado y del personal del centro. Ante una situación como esta, ya no se trata únicamente de una cuestión de mantenimiento, sino de seguridad", sentenció.

En este contexto, la diputada afirmó que "como medida provisional, los ocho alumnos del colegio público de Zureda han sido trasladados al centro social que se instaló en la antigua casa del maestro y, según se les ha informado, desde la Consejería de Educación se ofreció la posibilidad de trasladarse al alumnado al Colegio de Campomanes.

"Nos preguntamos si la intención de la Consejería pasaba por el traslado definitivo a Campomanes y el cierre del colegio de Zureda. Probablemente, las familias pensaron lo mismo y rechazaron el traslado. El permiso para poder comenzar la obra está listo desde el mes de diciembre. Sin embargo, estamos casi en mayo y, ¿qué se ha hecho? Pues hace un par de semanas colocaron unas vallas. Nada más. Los alumnos y el personal del centro merecen unas instalaciones adecuadas, dignas y sobre todo seguras," concluyó.