El PP exige soluciones para el tráfico pesado de Cayés (Llanera) y fecha y presupuesto para ejecutar la variante

Silverio Argüelles y Pedro de Rueda - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacional y regional del Partido Popular, Silverio Argüelles y Pedro de Rueda respectivamente, han denunciado este vierens en Llanera "las continuas contradicciones" del consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, el socialista Alejandro Calvo, sobre la solución para el tráfico pesado en Cayés. Ambos han acusado al Gobierno de Barbón de "prolongar durante años un problema que los vecinos llevan sufriendo desde hace décadas".

Durante una comparecencia junto a representantes vecinales, los parlamentarios recordaron que el Principado dispone desde octubre de 2025 de un estudio técnico que concluye que la denominada alternativa 3 es la opción más favorable y viable para sacar el tráfico pesado de la travesía de Cayés.

Sin embargo, el consejero aseguró en febrero de este año, en sede parlamentaria, que la solución pasaba por aprovechar en gran medida caminos existentes y ejecutar una actuación valorada en aproximadamente 1,1 millones de euros. Apenas unos meses después, el propio Gobierno reconoce que la alternativa más viable es precisamente la alternativa 3 y plantea la construcción de un nuevo vial.

"El informe ya estaba encima de la mesa cuando el consejero realizó aquellas declaraciones. No estamos ante un cambio sobrevenido. Estamos ante dos versiones distintas para un mismo problema", señaló Pedro de Rueda.

El diputado 'popular' asturiano lamentó que "lleva años y años siendo una tomadura de pelo a los vecinos que parece no tener fin. La credibilidad de este Gobierno es nula", puesto que siguen sin disponer de una solución concreta, un calendario de ejecución ni una partida presupuestaria comprometida.

Los representantes populares recordaron que la alternativa actualmente defendida por el Principado coincide con el trazado que figura en la planificación municipal desde hace más de veinte años, con el proyecto presentado en 2018 y con las conclusiones del estudio encargado recientemente por la propia Administración autonómica.

Para los populares, el caso de Cayés responde a un patrón que se repite en otras infraestructuras asturianas. "Vemos cómo el Gobierno reformula proyectos a la baja, reduce ambiciones y sustituye las soluciones definitivas por actuaciones parciales. Ocurre con el corredor del Nalón, ocurre con la Ronda Norte de Oviedo y ahora vuelve a ocurrir con Cayés", advirtió De Rueda.

El parlamentario regional criticó además la falta de autocrítica del consejero. "Calvo exige explicaciones y cumplimiento al Gobierno de España cuando se trata de infraestructuras estatales, pero nunca asume ninguna responsabilidad cuando los incumplimientos afectan a proyectos de competencia autonómica", afirmó.

Por su parte, el diputado nacional y portavoz del PP de Llanera, Silverio Argüelles, recordó que los vecinos llevan cerca de cincuenta años soportando el paso diario de cientos de vehículos pesados por el núcleo de Cayés y denunció que el PSOE ha utilizado reiteradamente este proyecto en periodos electorales sin materializar nunca una solución.

Ante esta situación, el Partido Popular exige al Gobierno del Principado que "abandone los cambios de denominación y los juegos de palabras entre variante y vial, presente públicamente el proyecto definitivo, establezca un calendario de ejecución y reserve financiación suficiente para su construcción".

Asimismo, los 'populares' impulsarán iniciativas institucionales para exigir responsabilidades políticas por los continuos cambios de versión y reclamará el respaldo del resto de grupos para reprobar al consejero Alejandro Calvo por los reiterados incumplimientos y engaños a los vecinos de Cayés. Tal como anunció Argüelles, el Partido Popular de Llanera lo llevará al próximo Pleno municipal.

"Los vecinos no necesitan más anuncios ni más promesas. Necesitan una solución definitiva. Y después de décadas de espera, merecen saber la verdad y conocer cuándo va a ejecutarse la infraestructura que llevan reclamando toda una vida", han insistido desde el PP.