El PP expresa su preocupación por la retirada de Iberia del aeropuerto y alerta de su impacto en la conectividad

El senador por Asturias del Partido Popular José Manuel Rodríguez “Lito” junto al diputado regional y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, y la concejala popular de Castrillón María González-Carvajal. - PP

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP José Manuel Rodríguez 'Lito' ha expresado este lunes su rechazo a la retirada de Iberia del aeropuerto de Asturias, una decisión que ha considerado "un hecho sin precedentes en España" y que, a su juicio, afecta a la conectividad y al desarrollo económico de la comunidad.

En una rueda de prensa en el aeropuerto de Asturias, junto al diputado regional Pedro de Rueda y la concejala de Castrillón María González-Carvajal, el senador ha señalado que la operativa pasa a ser asumida por Air Nostrum, con aeronaves de menor capacidad y confort, lo que supone "una pérdida en torno a un 40% de plazas semanales" en la conexión con Madrid.

"Esto, junto a la supresión hace un año del servicio de ambulancias, da una muestra de la importancia que dan tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Adrián Barbón a Asturias", ha afirmado Rodríguez.

El senador ha anunciado además el registro de preguntas en la Cámara Alta sobre la conectividad del aeropuerto y ha avanzado que el PP impulsará iniciativas parlamentarias tanto en el Senado como en la Junta General del Principado para reclamar la recuperación de servicios.

Rodríguez ha criticado también la respuesta del Gobierno central, al que acusa de limitarse a señalar que el mercado aéreo está liberalizado, y ha censurado la actitud del Ejecutivo autonómico, al que ha reprochado una falta de reacción.

Por su parte, el diputado regional Pedro de Rueda ha reclamado "formalmente a Iberia la restitución de su operativa directa", la convocatoria de una mesa específica de conectividad para Asturias por parte del Gobierno central y la recuperación del servicio de ambulancia en el aeropuerto por parte de Aena.