El PP impulsa la reprobación de la alcaldesa de Avilés por "ocultar" al Pleno un riesgo judicial de 15 millones

La portavoz del PP de Avilés, Esther Llamazares. - PP AVILÉS

AVILÉS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Avilés ha registrado este lunes una iniciativa para someter al Pleno ordinario del próximo 18 de septiembre la reprobación de la alcaldesa, Mariví Monteserín, a la que acusa de haber ocultado a la Corporación un riesgo judicial e impacto económico de más de 15 millones de euros derivado de la gestión del contrato del agua.

En una nota de prensa, la portavoz municipal, Esther Llamazares, ha calificado el paso dado como "una medida de máxima trascendencia institucional y de estricta responsabilidad democrática" ante una "cadena de decisiones y omisiones" por parte del Gobierno local. En concreto, se ha referido a "omisiones administrativas" y a la "desatención de expedientes" en torno al contrato del ciclo integral del agua, gestionado a través de la sociedad mixta Aguas de Avilés, S.L.

Según ha detallado la edil del PP, el socio privado de la concesión, Asturagua-Veolia, presentó en mayo de 2024 y junio de 2025 reclamaciones relativas al equilibrio económico-financiero. El Ejecutivo local desestimó las solicitudes por la vía del silencio administrativo sin elevarlas a debate plenario ni incoar los correspondientes informes técnicos, lo que derivó en la presentación de un recurso contencioso-administrativo por parte de la empresa en diciembre de 2025.

Posteriormente, a requerimiento de los concejales del PP, un informe conjunto de la Secretaría General y la Intervención Municipal ha constatado que se eludió el procedimiento administrativo ordinario y que el expediente se mantuvo incompleto. Asimismo, según ha indicado, el Grupo Popular ha descubierto en el análisis detallado de la cuenta, una provisión por responsabilidades a largo plazo de 15.323.858 euros de la que "no se daba cuenta ni detalle alguno".

Según ha recordado Llamazares, el Grupo Popular ha acudido también a la vía contencioso-administrativa en defensa de los derechos de representación política. En este marco, el Tribunal ha dictado dos diligencias de ordenación requiriendo al Ayuntamiento la remisión completa del expediente administrativo.

La edil del PP ha remarcado que la iniciativa no entra a juzgar la procedencia de las pretensiones de la empresa concesionaria, pero censura la actuación de la regidora por gestionar "al margen del Pleno" un asunto que afecta a las arcas públicas.