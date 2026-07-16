El PP insta al Principado a llevar el techo de gasto de 2027 al parlamento asturiano

El diputado del PP en la Junta General, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz, ha pedido este jueves al Gobierno asturiano que someta a la votación del parlamento autonómico el techo de gasto que servirá de armazón de los Presupuestos Generales de Asturias de 2027.

En una rueda de prensa, el parlamentario ha explicado que habitualmente el techo de gasto se vota conjuntamente con la Ley de Presupuestos, pero el PP entiende que actualmente la "excepcional situación financiera" exige "más transparencia y control parlamentario". Así ha indicado que otras CCAA como Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León ya votan por separado el techo de gasto en sus parlamentos.

El diputado ha indicado que debatir y votar al inicio del próximo periodo de sesiones en septiembre el techo de gasto, permitirá "conocer con claridad" el margen que tiene Asturias para elaborar sus presupuestos, y evitará que el Principado "juguetee con el dinero que va a haber" para los presupuestos de 2027.

Todo ello en un contexto en el que Asturias ha incumplido la regla de gasto en 2025, al haber incrementado en un 4,9% el gasto computable cuando la previsión era del 3,2%. A esta circunstancia se suman "varios problemas de enorme relevancia" para el diputado, como el fin de los fondos europeos o la insuficiencia del sistema de financiación autonómica para cubrir el coste de los servicios públicos.

Ruiz ha mostrado su preocupación porque esta "combinación de factores" termine por "deteriorar" la situación financiera de Asturias o haga peligrar los compromisos adquiridos con los trabajadores de la educación y la sanidad en el Principado.