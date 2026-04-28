El PP se muestra "preocupado" ante un repunte del paro del 6,3% en Asturias en el primer trimestre

Archivo - El diputado del PP de Asturias, Andrés Ruiz. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del Partido Popular de Asturias en la Junta General, Andrés Ruiz, ha mostrado este martes su "preocupación" por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, que reflejan un aumento del paro del 6,32%, con 2.500 desempleados más en la comunidad.

Ruiz ha señalado que, además del repunte del desempleo, Asturias registra en este periodo la quinta mayor destrucción de empleo del país en términos relativos. A su juicio, "lo más preocupante" es la evolución de la tasa de actividad, que "baja en casi medio punto este trimestre y se sitúa en el 52,02%".

El diputado ha subrayado que este indicador "sigue siendo la peor tasa de España, 6,8 puntos por debajo de la media", al tiempo que ha indicado que la tasa de empleo se mantiene "cinco puntos por debajo de la media nacional" y es "la segunda peor de todo el país".

Con estos datos, Ruiz ha afirmado que el mercado laboral asturiano presenta "claros signos de agotamiento" y ha asegurado que la tasa de actividad implica que "uno de cada dos asturianos en edad de trabajar están expulsados del mercado laboral".

Asimismo, ha sostenido que las políticas económicas del presidente del Principado, Adrián Barbón, "ya no surten efecto" y ha reclamado "nuevas ideas y nuevos proyectos", como "una fiscalidad mucho más amable", "la libertad de mercado para la atracción de empresas" y "una apuesta decidida por el empleo dentro del sector privado".

Finalmente, ha advertido de que, "mientras sigamos utilizando las mismas recetas, tendremos los mismos resultados de estancamiento" en una región que, según ha indicado, se prevé que esté entre las últimas en crecimiento económico este año.