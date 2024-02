El PP pide ayudas "urgentes" para la implantación de los nuevos decodificadores de televisión por satélite

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General Cristina Vega ha reclamado este lunes medidas "urgentes" y con carácter retroactivo para la implantación de los nuevos decodificadores HD de televisión por satélite, ante el cese de emisiones de TDT estándar el 14 de febrero.

En una nota de prensa, la diputada ha recordado que aquellos ciudadanos que no dispongan de un televisor o receptor compatible con HD, tendrán que renovar sus equipos si desean seguir viendo los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Ante esta situación, el PP reclama que "la Asturias del reto demográfico no sea abandonada a su suerte".

La diputada 'popular' se ha reunido en Tineo con la alcaldesa, Montserrat Fernández, y ha explicado que alrededor del 2% de la población, más de 20.000 asturianos, están en riesgo de quedarse sin recibir señal de televisión. "En la Asturias más rural superaría este porcentaje", ha asegurado.

El PP llevará al Pleno de esta semana en la Junta General una proposición no de ley para que se vote una línea de ayudas que deberá ser de carácter retroactivo "para que los hogares asturianos de la zona rural no tengan que pagar 450 euros por cada receptor simplemente porque viven donde viven y no resulta rentable para la Administración proporcionar antenas en estas zonas".

Vega considera que la propuesta "no es nada descabellada, puesto que, en su día, cuando el Gobierno reconocía el derecho de ver la televisión a la Asturias despoblada". Entonces, ha recordado, se habilitó una línea de ayudas de tal forma que el primer decodificador era gratuito y por el segundo se pagaban unos 50 euros.