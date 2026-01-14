El PP pide explicaciones a Educación por la falta del servicio de comedor en varias escuelas de 0 a 3 de la zona rural

La diputada del PP, Gloria García. - PP

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Gloria García, ha criticado este miércoles en rueda de prensa, la gestión del Gobierno del Principado de la Red de Escuelas de 0 a 3 y ha pedido explicaciones por el nuevo revés al proyecto como es la falta del servicio de comedor escolar en varias escuelas dependientes del Principado de Asturias ubicadas en su mayor parte en la zona rural de 10 concejos asturianos.

Recordó García que desde que en septiembre de 2024 arrancó el proyecto su grupo advirtió que "se arrancaba a la trágala y sólo se buscaban fotos, inauguración y anuncios, pero todo ello con una base muy endeble".

Así ha incidido en que durante este periodo ha habido complicaciones de todo tipo y a día de hoy no hay ni decreto que rija el funcionamiento de centros, hay retrasos en las aperturas según propio cronograma, no hay solución para las trabajadoras no estabilizadas y ahora se suman los problemas con el servicio de comedor.

Ha explicado que el motivo de esta situación es que las empresas que prestan estos servicios consideran que las condiciones económicas ofertadas por la consejería son "demasiado bajas" y no cubren los costes reales de elaboración, de transporte a las escuelas infantiles situadas en zonas rurales alejadas y del personal necesario para realizar el servicio.

También ha incidido en que la consejería, ante la situación generada propone o cerrar la escuela a mediodía y no ofrecer comedor, con lo cual la conciliación no se cumple; o como segunda opción se propone que lleven la comida los niños pero ahí hay doble problemática, por un lado la falta de control de productos y seguridad alimentaria y por otra parte el personal que se va hacer cargo de dar y controlar y facilitar esa comida.

"Lo que hay es una falta de previsión flagrante. No sabemos cuando se va a solucionar este asunto y donde está el compromiso de Barbón con la zona rural que es la más afectada y las explicaciones nada resuelven es una duda tras otra. Se cumple el vaticinio: la red de escuelas fue una disculpa para el autobombo y propaganda", dijo García que ha indicado que registrarán una pregunta parlamentaria al respecto.