El PP se pregunta si el "fracaso" de la gestión de Fernando Simón con la pandemia es el modelo del PSOE para Asturias

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, ironizó hoy sobre la participación del director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Santitarias, Fernando Simón, como "invitado estrella" del PSOE para iniciar su Aula de Salud este jueves en Gijón.

"Baste recordar que Simón fue el rostro visible, con comparecencias públicas diarias, en la gestión del COVID- 19", ha dicho la diputada del PP, que ha añadido que Simón recibió críticas desde todos los ámbitos: profesionales sanitarios, medios de comunicación, representantes políticos y una gran parte de la sociedad española.

Según Pardo, Simóm "minimizó la amenaza de la pandemia en las primeras semanas, sus predicciones desacertadas causaron un mayor impacto en el contagio, como por ejemplo con la autorización de las manifestaciones del 8-M, y se convirtió en material de parodia o burla en redes y medios".

La parlamentaria 'popular' indicó que "su manejo público de cifras de fallecidos y estadísticas también generó controversia, y por todo ello se produjeron llamamientos institucionales a la dimisión".

Fernández Pardo destacó que "llama poderosamente la atención que el Partido Socialista tenga que recurrir a Fernando Simón como invitado estrella para inaugurar su Escuela de Salud. ¿Es éste el modelo a seguir de los socialistas para la Sanidad en Asturias? Y los señores García y Vallina-Victorero, que son los responsables, empiezan con mal pie su Escuela de Salud".

"Nos gustaría saber, por curiosidad, si la clase magistral versará sobre medicina preventiva, epidemiología o gestión de crisis, ámbitos en los que Fernando Simón demostró muy poco acierto, como todos los españoles tuvimos ocasión de comprobar", subrayó.