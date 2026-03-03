El PP presenta alegaciones contra la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas tensionadas

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP) (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Gijón ha propuesto este martes, para su presentación a través del Ayuntamiento gijonés, una serie de alegaciones en contra de la declaración por parte del Principado de los barrios gijoneses de La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado

Así lo ha hecho dentro del trámite de información pública de los Informes de Diagnóstico previo elaborados en el marco del procedimiento relativo a las eventuales declaraciones de los citados barrios gijoneses como zonas tensionadas.

Las alegaciones presentadas, que buscan evitar que la citada declaración, aducen que no ha existido colaboración interadministrativa efectiva con el Ayuntamiento.

Asimismo, se deja constancia de que existe inseguridad jurídica por falta de desarrollo reglamentario. También afirman que no se cumplen plenamente los requisitos legales, tales como que no se define con claridad el ámbito territorial aplicable, no incorporan una zonificación detallada de la oferta real de vivienda en alquiler, ni segmentación suficiente por tipologías.

Además, hacen referencia a que la "ausencia" de datos específicos de oferta de alquiler debilita "gravemente" el cumplimiento del precepto legal, especialmente cuando la medida pretende incidir directamente sobre el mercado del alquiler.

A esto han sumado que los datos utilizados presentan "deficiencias metodológicas y posibles sesgos". En este sentido, han apuntado que, según consta en los informes, se utilizan datos procedentes de un "proyecto de estadística experimental" del Instituto Nacional de Estadística, basado en la extracción de datos de las tres plataformas de alojamiento turístico, en lugar de emplear prioritariamente datos registrales del Ayuntamiento.

Por otra parte, se indica que no se respeta adecuadamente el período de referencia de cinco años de comparación, que exige la ley. Además, señalan que se produce un "agravio comparativo" respecto a otros concejos, dado que el origen de los datos "no parece responder a una metodología uniforme ni homogénea en distintos municipios", han advertido.

"La fundamentación se apoya esencialmente en datos de compraventa para intervenir el mercado del alquiler", recalcan en las alegaciones.

"Estamos totalmente en desacuerdo con el mercado intervencionista que propone el consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida", ha remarcado la vicealcaldesa gijonesa y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ángela Pumariega.

"Ni el Partido Popular ni el Gobierno local de Gijón queremos en nuestra ciudad zonas tensionadas, ni que en ningún barrio se aplique una limitación de los precios del alquiler", ha apuntado Pumariega.

"Compartimos el diagnóstico del problema de acceso a la vivienda, especialmente entre las personas más vulnerables y entre los jóvenes, pero no compartimos en modo alguno las soluciones que se plantea desde Izquierda Unida", ha dejado claro la portavoz 'popular'..