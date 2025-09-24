El PP presenta una propuesta que condena la "masacre" en Gaza y los ataques terroristas del 7 de octubre

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de las propuestas de resolución que ha registrado el PP en el debate de orientación política de Asturias que se celebra estos días plantea una condena a la "masacre" en Gaza y también a los ataques terroristas perpetrados el 7 de octubre de 2023 en Israel.

En el texto de la propuesta, que será votada el viernes y a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP reclama respeto a la dignidad y a la vida de de la población palestina, además de exigir un alto el fuego "inmediato y sostenido".

"Hamás, como organización responsable de los ataques del 7 de octubre y como actor que restringe las libertades de la población en Gaza, no puede ser parte de un futuro de paz para Palestina", añade el texto.

El texto de la iniciativa del PP también exige que se garanticen corredores humanitarios seguros, que aseguren el suministro urgente de alimentos, agua, medicinas y combustible a la Franja de Gaza.

También plantea un llamamiento a la comunidad internacional y a las instituciones europeas y nacionales para que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos en favor de la paz, actúen con urgencia frente a la crisis humanitaria, apoyen investigaciones imparciales e independientes por parte de organismos internacionales sobre hechos contrastados y verificables y trabajen para lograr una solución política "basada en la convivencia pacífica y segura de dos pueblos".

En el debate de la mañana de este miércoles entre el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, el socialista insistió en que el 'popular' debía condenar el "genocidio" que se estaba produciendo en Gaza. Las propuestas de resolución y el debate correspondiente se producirá en una sesión parlamentaria este viernes, la última del debate de orientación política del Principado de Asturias.