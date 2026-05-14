El PP reclama que el Credine de Langreo preste de manera urgente los servicios para los que fue creado

Representantes del PP, en Langreo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada por Asturias del PP Mercedes Fernández ha reclamado este jueves en Langreo que el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) "tenga las utilidades y preste los servicios para los que fue creado", y denunció que constituye "la historia de un despilfarro, la crónica oscura, o en blanco y negro, del socialismo en Asturias y en España".

Mercedes Fernández, acompañada por el también diputado nacional Silverio Argüelles; el parlamentario regional Rafael Alonso; la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Langreo, María Antonia García, y la presidenta del PP de Langreo, Ana Clavería, rechazó que "un centro de esta envergadura, que nació como un centro de referencia estatal para enfermedades neurológicas, para discapacidad, para el ELA y que tuvo el apoyo del Gobierno de España del PP, siga en este impasse, sin ninguna utilidad".

En este sentido, recordó que en la pandemia del COVID-19 se utilizó como un centro para realojar a personas que tuviesen virus o que pudiesen tener algún tipo de contagio, "pero luego se volvió a cerrar y en la actualidad podemos decir con desolación que el número de usuarios es prácticamente ninguno".

"No tiene servicio alguno, no sabemos muy bien por qué tiene una plantilla, gastos ordinarios, gastos de inversión, de mantenimiento y conservación, y en la actualidad no da servicio; es la historia de un despropósito", subrayó.

Mercedes Fernández anunció la presentación de una iniciativa del Partido Popular en el Congreso en la que se insta al Gobierno a impulsar de manera urgente la plena puesta en funcionamiento del Credine, garantizando la prestación efectiva de los servicios para los que fue creado.

A este respecto, recordó que en 2023 ya se presentó una iniciativa similar en el Congreso de los Diputados, que fue aprobada prácticamente por unanimidad, pero a la que el Gobierno "hizo caso omiso", y añadió que el sanchismo no tiene en cuenta a Asturias "ni en esto ni en tantos temas, en Gijón, en Llanera, en Langreo o en Oviedo, con la Ronda Norte; el sanchismo da la espalda a Asturias y a los asturianos".