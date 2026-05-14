Ayuso defiende que México "no existió hasta que llegaron los españoles": "Era otra civilización"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización", en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país y el "boicot" que ha denunciado que sufrió por parte de Gobierno español y el mexicano.

"México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más porque era otra civilización", ha respondido la dirigente regional en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

Es por ello que ha criticado que la izquierda solo busque hacer "revisionismo" con la historia intentando "crear bancos y hablando de muertos". "Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala, 24 en Ciudad de México, qué hay bajo tierra. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha espetado.

Así, se ha preguntado por qué Claudia Sheinbaum "no lo abre al público" y considera que a lo mejor tendría que empezar "a pedir disculpas por tanta mentira y tanto agravio para vivir de la pobreza", algo que asegura que es "lo que siempre hace el comunismo".

"Es lo que hace siempre el comunismo, para crear dependencia, para crear agravio, que la gente esté podrida, que no tenga más que desconfianza, emociones negativas, que no tenga nada, ni fe, ni nación, ni historia, ni familia, ni propiedad. Y por eso siempre están trabajando en contra de las democracias liberales y retorciendo la historia de España", ha subrayado.

En su intervención Díaz Ayuso ha criticado que no se cuestione los viajes de otros presidentes autonómicos como el catalán, Salvador Illa. "Con las barbaridades que ha dicho el Gobierno de Sánchez sobre la administración de los Estados Unidos, ¿por qué no se supone que ha ido a provocar? ¿Por qué no tiene que ir el Gobierno norteamericano a boicotear el acto? ¿Por qué no somos todos iguales?", se ha preguntado.

"Casi nos cruzamos en el aeropuerto con el señor (Adrián) Barbón, otro político de su partido, otro presidente que realiza el mismo viaje y resulta que México invierte en Asturias lo que un mexicano mezcala en dos días en Madrid. Sí, sí, 4.500 euros. Una gira con 28 personas cuando la inversión mexicana en Madrid es del 98%", ha afirmado.

Al respecto, Espinar le ha reprochado que haya ido a México "con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra" y ha vuelto "coronada como reina de la mentira compulsiva".

"Le ha desmentido el Gobierno de México, la empresa organizadora, por no hablar del ridículo que ha hecho dándose la torneé por sus medios afines", ha lamentado, además de cuestionar que la presidenta madrileña volviera "asustada" tras su viaje pese a haber estado "cinco días sin agenda" con "seis vuelos directos diarios" que hay de México a Madrid. "¿La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono?", le ha preguntado.