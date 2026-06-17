El PP reclama dotar al oriente de los recursos sanitarios necesarios ante el incremento de población estival

Archivo - La diputada regional del PP de Asturias y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo. - PP - Archivo

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, ha reclamado este miércoles al Gobierno del Principado que dote al Oriente de Asturias de los recursos necesarios para satisfacer la necesidad de "un refuerzo real ante el incremento de población" que la comarca vive en la temporada estival.

Fernández Pardo ha ofrecido una rueda de prensa frente al centro de salud de Llanes, acompañada de Aurora Aguilar y Nacho Garmendia, presidentes del PP de Llanes y Ribadedeva, respectivamente, y concejales en sus Ayuntamientos.

Allí ha señalado que el Ejecutivo regional debería dotar con "una segunda UVI móvil, con base en Llanes, como refuerzo sanitario durante los meses de verano" y ha advertido de que la actual dotación resulta insuficiente para dar respuesta a las necesidades asistenciales de una zona que multiplica su población en temporada alta. En este sentido, recordó que la única UVI móvil del área VI tiene su base en Arriondas.

"La sobrecarga asistencial para el personal sanitario de toda la comarca expone a la población a posibles riesgos en la prestación de la asistencia sanitaria, especialmente cuando se producen emergencias que requieren una intervención rápida", ha señalado Fernández Pardo.

La dioputada se ha referido a las declaraciones de la consejera de Salud que habla de refuerzos, pero ha insistido en que la zona oriental de Asturias "se queda como un verdadero agujero negro para el Principado y para el Servicio de Salud del Principado de Asturias".

Ante esta situación, Fernández Pardo ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Salud para que explique si asume la responsabilidad de no dotar a Llanes de una UVI móvil durante el verano, pese al incremento de población que experimenta el municipio y el conjunto de la comarca y al consiguiente aumento del riesgo ante posibles emergencias sanitarias.