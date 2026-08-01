El PP reclama al Gobierno central que acelere las obras de la Autovía del Suroccidente

El Presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, durante su participación en el Día del Emigrante de Allande. - PP

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este sábado al Gobierno central que acelere las actuaciones pendientes para culminar la Autovía del Suroccidente, una infraestructura que ha calificado de "vital" para garantizar que esta comarca disponga de las mismas oportunidades y servicios que el resto de Asturias.

Durante su participación en el Día del Emigrante de Allande, Queipo ha asegurado que el suroccidente asturiano no puede continuar "aislado" y ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a impulsar los tramos aún pendientes de la autovía. "Quiero hacer una exhortación al Gobierno de España para que, de una vez por todas, aceleren las obras pendientes", ha manifestado.

El líder del PP asturiano ha defendido que la culminación de esta infraestructura resulta "necesaria" para el futuro de la comarca y del conjunto de Asturias y ha reiterado el compromiso de su formación con el proyecto. En este sentido, ha confiado en que un futuro cambio de Gobierno permita avanzar "a buen ritmo" en el desarrollo de la Autovía del Suroccidente.