El PP reprocha al presidente su falta de "defensa política" de los intereses de Asturias con el carbón y las térmicas

Publicado 13/07/2018 11:44:02 CET

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias y portavoz de su formación en la Junta General, Mercedes Fernández, ha reprochado este viernes al presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, su falta de "defensa política" de los intereses de la comunidad para garantizar el futuro del carbón autóctono y de las central térmicas.

Así, le ha recriminado que su intervención haya sido de "ingeniero" y no de "presidente" de Asturias. "Salió el ingeniero Fernández no el presidente de todos los asturianos. Le encanta hacer exhibición de conocimientos técnicos", ha reprochado, añadiendo que ella es "abogada, socióloga y politóloga" y no utiliza tecnicismos de su formación en las intervenciones parlamentarias.

"Si no se implica, debe dimitir", le ha exigido durante su turno de palabra en el pleno extraordinario monográfico sobre transición energética, instando a Javier Fernández a "no engañar" con la posición de su Gobierno o del PSOE respecto a la transición energética.

Igualmente, la portavoz del PP ha aprovechado para criticar los "cientos y cientos de millones de fondos mineros que sirvieron para que hoy en día estemos todavía lamentándonos". "No necesitaba Asturias ni boleras ni piscinas sin ofrecer alternativas a los jóvenes de las comarcas mineras", ha apuntillado.

Así, Mercedes Fernández ha propuesto articular en el parlamento asturiano "mecanismos de defensa de los intereses generales de Asturias" que refuercen la posición del Gobierno autonómico para oponerse al cierre "libérrimo" de las térmicas y favorecer una transición energética "ordenada y sensata, pero no la decisión exprés de una ministra que ni conoce ni le importa Asturias ni las cuencas mineras".