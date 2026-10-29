PP de Siero pide explicaciones por supuestas represalias a comercios por recoger firmas contra la privatización del agua

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los siete concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero han abandonado este jueves el pleno municipal en protesta por la falta de explicaciones del equipo de gobierno sobre la supuesta interrupción de relaciones comerciales con establecimientos del concejo que participaron en la recogida de firmas contra la privatización de la gestión del agua. La formación ha anunciado que presentará una denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias.

El portavoz del PP, Juan Luis Berros, ha reclamado el cese del concejal de Deportes, Jesús Abad Busto, y ha pedido también la dimisión del alcalde, Ángel García. Según los populares, varios comercios que suministraban habitualmente productos al Ayuntamiento habrían dejado de recibir encargos municipales después de colaborar en la recogida de firmas.

Berros ha explicado que el PP presentó una moción sobre este asunto en agosto y ha criticado que, a su juicio, no se haya tramitado conforme al procedimiento que considera correspondiente ni se hayan ofrecido explicaciones en el pleno de este jueves. La formación sostiene que la iniciativa no se incluyó en el orden del día y que tampoco fue informada previamente en la comisión municipal.

"Lo que ha pasado hoy es muy grave", ha afirmado el portavoz popular, que considera que la falta de explicaciones refuerza las denuncias de su partido. El PP atribuye al responsable municipal de Deportes instrucciones para dejar de adquirir suministros a los establecimientos afectados, una acusación que no ha sido contrastada en la información facilitada por la formación.

Los populares han anunciado que trasladarán el caso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado para denunciar lo que consideran irregularidades en la tramitación de su iniciativa y en la respuesta del gobierno municipal.