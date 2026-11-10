El PP traslada su pésame por la muerte de un policía en Oviedo y reconoce la labor de las fuerzas de seguridad

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "desolador" lo ocurrido este martes en Oviedo y ha trasladado su pésame a la familia del agente fallecido y sus deseos de recuperación al policía herido de gravedad. Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha expresado su consternación por el suceso y ha enviado su apoyo a las familias y compañeros de los afectados.

"Lo ocurrido en Oviedo es desolador. Mi pésame a la familia del agente fallecido y la mejor evolución para el que ha resultado gravemente herido", ha manifestado Feijóo en su cuenta de la red social X.

Asimismo, ha expresado su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de cuyos integrantes ha destacado que "nos protegen por encima de sí mismos". "Ejercen una profesión de riesgo que merece nuestro reconocimiento todos los días, y hoy con más motivo", ha señalado.

QUEIPO REIVINDICA UNA ASTURIAS DE "CONVIVENCIA"

Por su parte, Álvaro Queipo ha afirmado en su cuenta de X que sigue "totalmente consternado" las informaciones sobre el suceso ocurrido esta mañana en Oviedo, en el que, según ha indicado, ha fallecido un agente de la Policía Nacional y han resultado heridos otro policía y una mujer.

"Mi cariño y más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del agente fallecido. Todo mi ánimo y mis deseos de una pronta recuperación para los heridos", ha manifestado.

Queipo ha subrayado que Asturias es "una tierra de convivencia, respeto y solidaridad" y ha defendido que sus ciudadanos no se reconocen "en la violencia, sino en los valores que nos unen y nos hacen sentir orgullosos de lo que somos". Finalmente, ha trasladado su apoyo y reconocimiento a la Policía Nacional y al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.