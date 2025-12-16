El PP ve insuficiente la política de vivienda del Principado para 2026

La diputada regional del PP de Asturias Susana Fernández Arias este martes en Avilés. - PP ASTURIAS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este martes el incremento de 30 millones de euros en la política de vivienda del Principado para 2026, que alcanza los 187 millones, al considerar que se trata de "una burbuja presupuestaria" con partidas infladas que, según advierte la diputada regional Susana Fernández, "volverán a quedar en gran parte sin ejecutar".

En una valoración de las cuentas autonómicas realizada en Avilés, ha señalado que la Dirección General de Vivienda concentra la mayor parte del crecimiento presupuestario pese a que, a 31 de octubre de este año, había dejado sin ejecutar más de 124 millones de euros.

La formación ha criticado también la baja ejecución de los fondos europeos, asegurando que el 92% de los fondos MRR asignados a vivienda han quedado sin ejecutar, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de "menos impuestos y una gestión presupuestaria más eficiente".

Según el PP, el presupuesto crece, pero no resuelve el problema de acceso a la vivienda en Asturias, ya que se centra en el alquiler asequible y no ofrece soluciones a quienes quieren adquirir una vivienda en propiedad, especialmente los jóvenes. En este sentido, ha defendido una mejor política fiscal como vía para facilitar la compra de la primera vivienda.

Los 'populares' reclaman además una mayor agilidad en la construcción de vivienda, con la participación de agentes públicos y privados, y critican la lentitud burocrática de la consejería. "No sirven los andamios; hacen falta viviendas terminadas en plazo", ha señalado Fernández.

Respecto a las inversiones previstas, el PP ha cuestionado el anuncio de construir 1.000 viviendas en La Grandiella, además de las 500 ya licitadas, advirtiendo de que el suelo no es municipal, sino de Sogesproa. También han criticado el programa 'Alquilámoste', dotado inicialmente con 1 millón de euros ampliable, al considerar que supone una pérdida de control para los propietarios y plantea dudas sobre su gestión por parte de Vipasa.

Por último, Fernández ha mostrado su rechazo a la posible declaración de zonas tensionadas en municipios como Llanes o Avilés, al considerar que se trata de una medida intervencionista que agravará el problema de la vivienda, y ha concluido que el presupuesto de vivienda para 2026 es "insuficiente y fallido" para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los asturianos.