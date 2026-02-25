El PP, que ve viable la alternativa soterrada de acceso a El Musel, afea al Principado su "dejadez de funciones"

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Manu Cifuentes, junto al edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, atienden a la prensa en el entorno de la playa gijonesa del Arbeyal. - PP

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Manu Cifuentes, ha achacado al "engaño" del PSOE la "grave" situación de calidad del aire y de salud pública que llevan sufriendo durante tantos años los vecinos de la zona Oeste de Gijón.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, acompañado del edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad en Gijón, Rodrigo Pintueles, en el aparcamiento de la playa gijonesa del Arbeyal.

Cifuentes ha remarcado que el PP no va a permitir y ni a callar ante el señalamiento hecho desde el Principado para que sea el Ayuntamiento el que dé solución al problema del tráfico pesado en la avenida de Príncipe de Asturias, vía de acceso al puerto gijonés de El Musel.

"Es inútil que lo hagan o que lo intenten porque toda la ciudad de Gijón y todos los vecinos de la zona Oeste saben que esta situación no está en vías de solución por un engaño", ha asegurado el diputado regional del PP. "Un engaño que tiene nombres y apellidos, que es el ministro Óscar Puente", ha agregado.

A este respecto, ha remarcado que el Ayuntamiento de Gijón no prometió un vial soterrado, no lo anuló y, por lo tanto, "nunca engañó a los gijoneses".

Unido a ello, ha señalado que, en la Comisión de Movilidad, el consejero del área, Alejandro Calvo, acusó al Ayuntamiento de Gijón de "insumisión", con relación a no multar en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada.

"Entiendo que al Partido Socialista le encantaría que, además del problema que sufren los vecinos de la zona Oeste, ahora se les acribillase a multas por parte del Gobierno de coalición del Ayuntamiento, pero eso no va a pasar", ha advertido.

Cifuentes ha recalcado que, al contrario, el Ayuntamiento de Gijón lo que precisamente hace es tener "empatía" y tener respeto por unos vecinos "a los que el Partido Socialista engañó", ha remarcado, con alusión al fallido vial soterrado de Jove.

También se ha referido a las declaraciones de Calvo respecto a que están trabajando en la actualización de un Plan de Calidad del Aire que ya llevaba, según el diputado 'popular', "caducado" un tiempo. "Llegan tarde", ha trasladado Cifuentes al Gobierno asturiano.

En cuanto a que el Principado enviaba cartas al Ministerio para reclamar una solución alternativa a los accesos al puerto gijonés, al PP le parece "bastante pobre", a lo que ha apuntado que no están recibiendo ninguna contestación y no está sirviendo "para nada".

"Hoy nos despertamos también con la noticia de que pretende que el Ayuntamiento de Gijón limite el tráfico en Príncipe de Asturias", ha recriminado el PP al Principado.

"Evidentemente, eso no es posible y es una vez más intentar desviar la atención de las verdaderas responsabilidades y de quiénes son los verdaderos responsables de haber engañado a la ciudad, anulando el vial de Jove y que, además, ahora no están aportando una solución alternativa para que los camiones puedan llegar al puerto", ha afeado al Gobierno asturiano.

Se ha preguntado, en este sentido, qué es lo que pensarán las empresas y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, de un compañero de partido que plantea limitar el acceso de los camiones. "Limitar, por tanto, la actividad de las empresas nos parece un absoluto despropósito", ha remarcado.

Ha dejado claro, unido a ello, que desde el Partido Popular, en conjunto con sus compañeros del Ayuntamiento de Gijón, van a seguir exigiendo responsabilidades a los verdaderos responsables de este problema.

En paralelo, se va a seguir actuando en la medida de las competencias que tiene el Ayuntamiento para intentar mitigar los problemas cuando los picos de contaminación son mayores, como se hizo en el mes de diciembre activando el protocolo de contaminación, dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento.

Ha avanzado que a la convención del PP de Gijón se va a llevar el planteamiento de acceder al puerto de Gijón a través de un vial soterrado. "La ciudad había aceptado esa opción y nosotros consideramos que aquí lo que ha habido es un engaño", ha señalado, antes de recalcar que creen que es el que hay que exigir.

Pintueles, por su lado, ha opinado que ha habido "dejación de funciones" por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, "dejando caducar todos los instrumentos normativos que tenemos para la lucha contra la contaminación atmosférica", ha opinado.

A este respecto, ha apuntado que ahora, recientemente, la Consejería anunció la elaboración de unos nuevos instrumentos y se ha abierto el trámite de consulta pública, a lo que ha considerado que, dada la "lentitud" legislativa que ha demostrado tener el Gobierno autonómico, cree que va a acabar el mandato municipal sin que la zona Oeste disponga de nuevos instrumentos y medidas que permitan paliar la contaminación.

También ha asegurado que le "preocupa" la persistencia del Gobierno autonómico en poner el acento en el tráfico. Ha recordado, unido a ello, el estudio encargado desde la Concejalía de Medio Ambiente sobre qué impacto tenía el tráfico en la avenida de Príncipe de Asturias, en cuyo entorno viven unos 2.000 vecinos.

Para él, es un problema, para empezar, de seguridad, al pasar en muchos casos camiones cisterna con productos químicos. También es un problema de calidad acústica, con un ruido que soportan estos vecinos "muy por encima" de lo permitido y, por otro lado, es un problema de contaminación.

"A mí me preocupa también lo que afecta a la salud de los 40.000 vecinos que viven en la zona Oeste", ha incidido Pintueles, al englobar a todos y no solo los del entorno de la citada avenida.

"No hace falta hacer nuevos estudios sobre caracterización de fuentes, son las instalaciones industriales y portuarias de la zona Oeste, y, sobre eso, no se está hablando", ha advertido Pintueles.

"Parece que se quiere generar una cortina de humo en torno al debate del tráfico que está ocultando el verdadero problema", ha asegurado, a lo que ha apuntado que la estación del Lauredal lleva dos días dando valores "muy negativos", por lo que, de seguir así y no haber un cambio en las condiciones atmosféricas, este próximo jueves habrá que aplicar de nuevo el protocolo anticontaminación.

Ha llamado la atención sobre que el Lauredal queda muy lejos de la zona del Arbeyal en la que están, por lo que "no son los camiones que pasan por aquí los que están generando hoy esos valores en el Lauredal", ha recalcado, a lo que ha considerado que es "la falta de control" que está habiendo con las emisiones difusas de las instalaciones industriales.

PLAN DE LIMPIEZA

"Ahí hay solo una autoridad competente, el Gobierno del Principado, y de eso no nos está hablando", ha remarcado. Ha señalado, asimismo, sobre la propuesta del Principado de aplicar una regulación del tráfico, que todo lo que sea adoptar medidas de ese tipo va a reducir el impacto de la contaminación atmosférica y va a contar con la colaboración institucional de Gijón, pero ha recalcado que al Ayuntamiento le gustaría hablar de otras cuestiones como la limpieza de viales.

"Aquí hay un problema de partículas sedimentables en suspensión", ha remarcado, a lo que ha señalado que hace más de un año y pico que le propusieron a la Consejería, a Demarcación de Carreteras y a la Autoridad Portuaria firmar un protocolo de limpieza.

Un protocolo que, según él, sí que parece que el Gobierno del Principado se presta a hablar con el Ayuntamiento de Carreño, pero no con Gijón.

A esto ha sumado que tampoco se está hablando con la Autoridad Portuaria de la cubierta de los graneles sólidos que hay ahí en El Musel.

"Compartimos y celebramos que se vayan a adoptar medidas en materia de tráfico, pero queremos ir bastante más allá porque el grueso del problema no está ahí", ha dejado claro.