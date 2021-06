El PP volverá a presentar la Ley de Polígonos Industriales y reclama "reciprocidad" al PSOE para alcanzar consensos

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidente del PP asturiano, Teresa Mallada, ha anunciado este miércoles que su formación va a volver a presentar en los próximos meses su proyecto de Ley de Polígonos Industriales, para lo que van a buscar el acuerdo con otras formaciones de cara a "enriquecerla".

En rueda de prensa después de que los 22 votos que suman PSOE e IU en la Junta General del Principado de Asturias hayan servido para rechazar la toma en consideración de la ley, Mallada ha recordado que este martes el presidente Barbón y ella misma acordaron en su encuentro trabajar de manera conjunta de cara a conseguir consensos en cuestiones importantes para Asturias.

"Los consensos no llegan si no hay reciprocidad", ha afirmado Mallada, que ha señalado que el PSOE ha votado en contra de tramitar su ley sobre polígonos industriales, mientras que ellos han votado a favor de la Ley de Salud y la de Garantía y Prestaciones Vitales.

"El PP ha cumplido su palabra, porque independientemente de quien presente esas leyes consideramos que son buenas para Asturias", ha indicado Mallada, que ha recordado que no permitir que se debata una ley "no es conseguir el consenso". "Confío en que lo sucedido en el día de hoy no nos haga considerar a Barbon como el presidente del falso consenso", ha explicado.