PP y Vox cuestionan la gestión de sanidad animal y la fauna salvaje en los presupuestos de Medio Rural

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria no han convencido a todos los grupos parlamentarios, sobre todo a PP y Vox, que han puesto bajo lupa la gestión de la sanidad animal y el control de la fauna salvaje. Además, se han planteado dudas sobre la distribución de ayudas a ganaderos y asociaciones agroalimentarias.

El diputado del PP, Luis Venta, ha centrado parte de su intervención en cuestionar la gestión de la sanidad animal. Según Venta, "algunas actuaciones en el laboratorio se están externalizando al mismo proveedor que realiza los diagnósticos en campo", lo que a su juicio pone en duda la independencia de los controles y genera preocupación en el sector ganadero.

El diputado también ha puesto el foco en la gestión de la fauna salvaje y en los programas de vacunación, cuestionando "quién se encargará de estas actuaciones y qué especies se verán afectadas". En su opinión, las partidas presupuestarias previstas para estos fines son insuficientes y no garantizan una prevención efectiva frente a enfermedades que afectan a la cabaña ganadera.

Respecto a la promoción agroalimentaria, el parlamentario popular ha criticado el cambio en el sistema de ayudas a las asociaciones de criadores de razas autóctonas, advirtiendo de que podría implicar que algunas reciban menos financiación que en ejercicios anteriores.

AYUDAS A LA VACUNACIÓN

La presidenta de Vox Asturias y portavoz parlamentaria, Carolina López, ha cuestionado este lunes en la comisión de Medio Rural del parlamento regional la gestión de las ayudas a la vacunación y al control de la fauna salvaje incluidas en el presupuesto de 2026 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

En concreto, López ha criticado la "falta de prevención efectiva" y la insuficiencia de las partidas, mientras que el consejero Marcelino Marcos y responsables de su departamento defendieron la existencia de líneas presupuestarias para sufragar el coste de las vacunas y el control sanitario del ganado y la fauna silvestre.

"La vacuna preventiva como ustedes vendieron por segundo año consecutivo no existe ", ha señalado Lopez. Según la presidenta de Vox, la partida prevista de 500.000 euros para sufragar la adquisición de vacunas cubre solo un "mínimo" del ganado, en torno al 10% de la cabaña.

Además, Lopéz ha comentado que en 2024 quedaron sin ejecutar parte de las ayudas a la enfermedad hemorrágica epizoótica y las indemnizaciones por daños de la fauna salvaje resultan "insuficientes".

Por su parte, el consejero Marcelino Marcos ha aclarado que la línea de ayudas a la vacunación cubrirá el coste de las vacunas adquiridas por los ganaderos y que la partida es ampliable. Junto a él, la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta Miguel, ha explicado que en 2025 se comenzaron a vacunar los animales frente a la enfermedad hemorrágica epizoótica y que en 2026 se continuará con la cobertura de las vacunas de declaración obligatoria.

En cuanto al control de la fauna salvaje, el director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, ha indicado que se realizan controles poblacionales, recogida de ejemplares y análisis a través del servicio de vida silvestre, los agentes medioambientales y los cotos, especialmente sobre jabalíes, y que se complementan con programas específicos como los desarrollados en Tineo.

La diputada de Vox también se ha referido al sector apícola, señalando retrasos en las ayudas, si bien la consejería precisó que las subvenciones pendientes se sufragarán en 2026 y que los problemas fueron de gestión interna.

SUBVENCIONES Y AYUDAS

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha cuestionado el cambio del sistema de ayudas a las asociaciones de criadores de razas autóctonas, que pasa de subvenciones nominativas a un modelo de concurrencia competitiva, y ha preguntado si este nuevo reparto podría implicar que algunas asociaciones reciban menos cuantía que en años anteriores.

En respuesta, Huerta ha asegurado que las asociaciones reconocidas en Asturias podrán optar a estas ayudas y que se mantendrán los criterios y cuantías anteriores "en la medida de lo posible".

Por otra parte, Pumares ha abordado los planes de incorporación de jóvenes agricultores, recordando que algunas solicitudes quedaron en lista de espera, a lo que el consejero ha contestado que en 2026 se destinarán nueve millones de euros a una nueva convocatoria para dar continuidad a estas ayudas.

Venta ha valorado el proyecto económico como "un presupuesto inflado, de una consejería incapaz, que exprime a los asturianos sin ofrecer resultados. Un presupuesto para los suyos, no para los ganaderos. Un presupuesto para mantener el régimen socialista, no para impulsar el campo asturiano".

DESDENSO DE LAS PARTIDAS PARA PESCA

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, ha comentado su preocupación por el descenso de partidas para pesca y desarrollo rural, del 10% y del 13% respectivamente, y ha preguntado por el impacto que estos recortes podrían tener en los sectores afectados.

El directora general de Pesca Marítima, Francisco González, ha aclarado que la reducción responde a que en años anteriores se apoyaron proyectos puntuales de gran envergadura, y ha asegurado que se mantendrá el respaldo a la flota y se prevé una nueva convocatoria plurianual para continuar la modernización del sector.

Por otra parten Tomé ha destacado el aumento del 13,8% en inversiones en políticas forestales y la creación de nuevas cuadrillas para trabajos preventivos, así como la partida de 12,8 millones destinada a sanidad animal.

Junto a esto, ha subrayado que la sanidad animal no solo afecta a la competitividad de las explotaciones, sino que tiene un papel fundamental en prevención y salud pública, y ha consultado si el personal veterinario disponible puede desarrollar plenamente estas funcione, a lo que Huerta ha confirmado que los recursos humanos actuales permiten una gestión profesional de las situaciones de emergencia y de la sanidad animal en general.