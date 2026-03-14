Preacuerdo en el metal de asturias: fin a la huelga con salarios blindados frente a la inflación y reducción de jornada

Trabajadores durante los piquetes de las empresas auxiliares en huelga de ArcelorMittal, a 12 de marzo de 2026, en Avilés, Asturias (España). La actividad de los piquetes de los trabajadores de las auxiliares ha bloqueado los accesos a las instalaciones s - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La industria auxiliar asturiana ha alcanzado un preacuerdo con la patronal, Femetal, para desconovcar la huelga y avanzar en el convenio colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del Metal de Asturias. En este acuerdo se "blindan" los salarios frente a la inflación, se reduce la jornada laboral y se sitúan las dietas entre las más altas del metal español.

Según ha informado CCOO de Industria en un comunicado, el acuerdo llegó tras una nueva jornada de negociaciones que se extendió a la madrugada de este sábado. A juicio del sindicato, ha sido posible "gracias a la movilización, la unidad y el compromiso sostenido de los trabajadores y trabajadoras del sector".

El acuerdo se produce tras tres jornadas de huelga y un proceso de negociación especialmente intenso en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), marcado por largas y maratonianas sesiones de negociación que se prolongaron durante horas mientras, de forma simultánea, los trabajadores mantenían piquetes informativos a la puerta de la industria.

LAS PRINCIPALES MEJORAS

El acuerdo afecta a alrededor de 3.500 trabajadores de empresas auxiliares del metal asturiano, un colectivo que presta servicio principalmente en las grandes instalaciones industriales del país como ArcelorMittal.

Para CCOO Industria, el resultado de la negociación supone "un avance relevante en derechos laborales y sociales, situando a este convenio en posiciones destacadas dentro del mapa de negociación colectiva del metal en España". Según el sindicato, uno de los elementos más importantes del acuerdo es la incorporación de una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC real, "sin ningún tipo de tope", con actualización de tablas y con generación de atrasos, un mecanismo que "garantiza plenamente el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras ante cualquier escenario inflacionario".

Este "nivel de blindaje salarial" resulta para CCOO de Industria "claramente inhabitual" en la negociación colectiva del metal en España y sitúa este convenio "entre los más avanzados del país en materia de garantía salarial".

El convenio incorpora además una reducción de jornada de 8 horas a partir de 2027, lo que situará la jornada anual en torno a 1.714 horas, una de las más bajas del sector siderometalúrgico español y claramente por debajo de la media sectorial.

A este avance se suma la recuperación de días compensatorios, con dos días adicionales en 2026 y su regularización posterior, un derecho que había sido perdido en sede judicial y que ahora se recupera gracias a la negociación colectiva y la acción sindical.

El acuerdo incorpora también mejoras relevantes en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, como la regulación de 16 horas anuales para acompañamiento médico de familiares, una medida poco habitual en convenios provinciales del sector que supone un avance claro en derechos sociales.

Asimismo, el convenio mantiene un instrumento de protección social fundamental como es el fondo asistencial del sector, una herramienta de solidaridad colectiva destinada a garantizar la cobertura salarial de los trabajadores y trabajadoras durante los periodos de incapacidad temporal.

Este fondo, sostenido mediante aportaciones del propio sector, permite complementar las prestaciones cuando se producen situaciones de enfermedad o incapacidad, reforzando la protección económica de las plantillas y evitando pérdidas significativas de ingresos durante estos periodos.

Uno de los avances más destacados del acuerdo se produce en materia de dietas y compensaciones por desplazamiento. El convenio establece un incremento muy significativo de esta partida económica, que partía de 49,21 euros diarios, y que durante la vigencia del convenio experimentará una subida "muy notable", hasta los 70 euros en 2028.

Comisiones Obreras de Industria de Asturias someterá el acuerdo a la voluntad de sus afiliados y afiliadas en el sector de montajes y empresas auxiliares del metal durante las asambleas que se celebrarán la próxima semana.