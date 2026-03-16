El precio del alquiler en Asturias sube un 9,9% interanual en febrero, según un portal inmobiliario

Archivo - Calle del centro de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Asturias ha subido un 2,3% en febrero en su variación mensual y un 9,9% en comparación con el mismo mes de 2025, hasta los 11,96 euros el metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De esta forma, Asturias se sitúa como la segunda comunidad que ha registrado un mayor encarecimiento interanual tras Castilla-La Mancha (11,4%).

También es la novena con el precio más elevado, con 11,96 euros, superada por Madrid con 21,17 euros el metro cuadrado al mes, Cataluña con 19,38 euros, Baleares con 18,53 euros, País Vasco con 17,01 euros, Canarias con 15,18 euros, Comunitat Valenciana con 14,08 euros, Cantabria con 12,95 euros y Andalucía con 12,03 euros.

En los tres municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler sube respecto al año anterior. El orden de las ciudades con incrementos es: Avilés (13,7%), Gijón (10,9%) y Oviedo (6,8%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero, vemos que el orden de mayor a menor es: Gijón con 13,17 euro/m2 al mes, Oviedo con 11,93 euro/m2 al mes y Avilés con 10,04 euro/m2 al mes.