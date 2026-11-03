El precio del alquiler sube un 8,1% en octubre en Asturias, según idealista

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OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en el Principado de Asturias ha aumentado un 8,1% en octubre respecto al mismo mes del año pasado, con un incremento que se sitúa en el 10,6% en Oviedo, según idealista. A nivel estatal, el precio del alquiler ha aumentado un 5,6% interanual durante el mes de octubre, con un precio de 15,1 euros por metro cuadrado al mes.

Idealista ha analizado el precio de todas las capitales de provincia, con aumentos en 49 de ellas, y solo descensos en Lleida (-1,3%) y Bilbao (-1%). El mayor incremento, por el contrario, es el de Huesca (19,7%), seguida de Huelva (13,1%), Palencia (12,7%), Pontevedra (12,5%), Castellón de la Plana (12%) y Ciudad Real (11,1%). Toledo (11%), Oviedo (10,9%), Soria (10,5%) y Cuenca (10,3%) completan el grupo de capitales en las que el alquiler ha subido a doble dígito.

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de Bilbao, ha sido alcista: el alquiler sube en Palma (7,6%), Alicante (5,6%), Málaga (5,4%), Madrid (4,5%), Valencia (4,2%), Sevilla (3,3%), San Sebastián (1%) y Barcelona (0,3%). Madrid se mantiene como la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,4 euros por metro cuadrado, seguida por Barcelona (20,5 euros por metro cuadrado) y Palma (19,6 euros por metro cuadrado).

Les siguen San Sebastián (18,6 euros por metro cuadrado), Málaga (16,7 euros por metro cuadrado), Valencia (16,5 euros por metro cuadrado) y Bilbao (15,6 euros por metro cuadrado).

Por el contrario, Cáceres (8,2 euros por metro cuadrado), Zamora (8,4 euros por metro cuadrado) y Jaén (8,5 euros por metro cuadrado) son las capitales con la renta más económica.

Por Comunidades Autónomas, las que han experimentado mayores subidas son Castilla-La Mancha (8,5%), seguida de Aragón (8,4%), Asturias (8,1%), Cantabria (7%), Castilla y León (6,4%), Andalucía (6,3%) y la Comunidad Valenciana (6,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Baleares (5,4%), Extremadura (5,4%), la Comunidad de Madrid (5,2%), La Rioja (4,7%), Galicia (4,6%), Canarias (4,5%), Región de Murcia (4,5%) y Cataluña (2,9%). Navarra (1,9%) y Euskadi (0,5%), por su parte, experimentan las menores subidas del país.